新北農漁招募暨展售會 邀你一同加入!

為讓民眾能夠在都會區就近採買新北小農特色農漁產品， 新北市政府農業局結合板橋遠東百貨中山店，即日起連3天舉辦新北 青農招募暨展售會。今天新北市副市長吳明機、 遠東百貨及各通路商代表共同出席今日活動， 為新北青農青漁打一劑強心針。

新北市政府有鑑於逐漸老年化的農漁業人口， 是需要新血的加入延續甚至協助產業的轉型， 因此新北市政府秉持農業政策推展核心概念「先有通路，再開農路」 ，以消費來帶動生產。除了首創一站式服務平台， 從基礎的農業生產培訓、土地資金補助、農企業見習交流外， 並依照青農漁民需求進行客製化輔導，透過強化品牌形象、 農遊導覽、影片錄製、社群行銷等，將農漁產品販售到通路， 也將農民推向民眾，打造青農漁新星。

副市長吳明機表示，從106年新北青農人數從90幾位成長迄今已 200多位。輔導新農民案例累計達46案，107年通路媒合銷售 金額約1,000萬元，今(108)年度邀請各類型通路洽談， 銷售金額上看1,500萬元。 未來將著重於以智能化方式解決農業缺工問題， 並持續拓展行銷通路，推出青春山海線遊程等方式， 創造地方經濟活絡。另對於有意投入農業的有志之士， 市府則有鶯歌心希望農場教育基地，可讓未來將投入農業的朋友， 更有信心與講師的陪伴。

成功的農業當然不僅在於種植出好吃的農特產， 更要能將產品賣出去，農民賺到錢。因此，農業局預告5月11、1 2日除了有小農展售外，還有4場農業講堂， 邀新北青農暢談異業結盟、地方創生及分享從農歷程等，報名前50 名者，可免費獲得有機蔬菜1包（250g）。 現場還有招募新農漁民，可提供諮詢服務， 讓有意從農者可與受輔導的新農漁民交流， 歡迎民眾帶著家人歡度母親節的同時，也以行動支持在地小農。