世界候鳥日 一起為環境做一件事

2019年世界候鳥日的主題是「Protect Birds: Be The Solution to Plastic Pollution」， 強調塑膠製品污染對鳥類及其棲息環境之危害。新北市政府農業局呼 籲大眾秉持「為環境做一件事」的精神，多使用環保產品及避免垃圾 留在戶外環境，以降低塑膠污染對候鳥的影響。

農業局長李玟表示，鳥類是生物圈重要物種， 透過保護候鳥和其生存環境，對維護生物多樣性有極大助益。 新北市長期推動友善田園區域計劃，鼓勵農民以友善耕作生產方式， 兼顧農業生產及環境生態，維持自然的生物棲地， 使新北市成為候鳥遷徒首選之地。因此，民眾可在本市觀賞到眾多種 類的候鳥，如貢寮田寮洋有東方黃鶺鴒、家燕、蒼鷺、綠頭鴨等； 二重疏洪道水域及華江橋對岸也可觀賞到小水鴨、琵嘴鴨、雁鴨等； 金山清水農地有黃頭鷺、高蹺鴴、小水鴨、花嘴鴨、黑嘴鷗等； 而八里挖子尾則有小燕鷗、小水鴨、大白鷺、赤腹鷹、彩鷸等， 讓新北市成為全臺鳥種最多的城市。

農業局呼籲，候鳥就像是來訪的嬌客，需要大家共同珍惜愛護， 民眾在欣賞這些遠道而來的貴賓時，應遵守不接觸、不餵食、 不喧嘩、不驚嚇、不用閃光燈等原則。5月11日世界候鳥日， 希望大眾一起來「為環境做一件事」，共同加入生態保育的行列。