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台灣泰國公視攜手 拍攝節目介紹創生基地

By  中央社
2019/05/11 14:30
(圖片來源：Pexels)

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台灣和泰國的公共電視攜手合作，製作每集1小時共6集的節目，介紹兩國的創生基地。這是公共電視基金會首度和東南亞國家的電視台合製節目，預計明年播出。
世界公視大展（International Public TV Screening Conference, INPUT）6日到10日在曼谷登場，今年共有全球87部影片入選世界公視大展，公視有4部作品入選，包括「台北歌手」、「青苔」、「無生」以及改編自「你的孩子不是你的孩子」的線上遊戲版「KIDZ孩子」。


公共電視基金會董事長陳郁秀率團參加世界公視大展，她接受中央社訪問時表示，世界公視大展的精神在讓世界各國的媒體從業者討論公視的發展，例如面對新媒體數位匯流的趨勢，公視應該怎麼應對等議題。
公視去年底和泰國公共電視台（Thai Public Broadcasting Service）簽署合作備忘錄，陳郁秀表示，雙方已談成合作，共同製作6集節目，每集1小時，各自選出6個創生基地，台灣和泰國各出一名主持人一起錄製節目，半小時介紹台灣、半小時介紹泰國。


陳郁秀說，這是公視第一次和東南亞國家的電視台合拍節目，因為創生基地這個議題在台灣和泰國都很熱門，不過兩邊對創生基地的概念不太一樣，台灣的偏重文化，泰國的偏重產業，屆時每集一小時的節目中，會選擇雙邊概念相對應的創生基地搭配播出。公視總經理曹文傑表示，希望今年底前可拍攝完成，並順利在明年播出。


世界公視大展主席余玉英（Judy Tam）表示，東南亞國家的公共電視發展較晚，今年是世界公視大展第一次到東南亞舉行。她表示，台灣公視一直是INPUT重要的夥伴，創造力和作品品質都很優秀且穩定。
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