研究：人自我管理能力很有限 6方法最大化自身動力

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）諾丁漢大學的一項研究指出，人一天當中的做事動力及其自我管理是有限的，你會發現隨著時間的推移自我管理愈發困難，我們開始感到疲憊、專注力下降。

因此，如何把握自我管理最高漲的早晨並延長其續航力，成為了一天當中最重要的事情。對此，《QUARTZ》整理了諾丁漢大學提供的幾個度過早晨的方法，幫助我們最大限度地發揮能量與自我管理能力。

1.運動

布里斯託大學的研究人員發現，運動會分泌一種舒緩大腦、抑制衝動的神經遞質GABA，且平時有運動習慣的人精神與其積極度表現較好。

2.吃早餐

有吃早餐習慣的人更能遠離肥胖，並擁有穩定血糖；一份營養的早餐提供身體所需能量，並提升你的短暫記憶力與專注力。

3.設定今日目標

研究表明，具體的目標將有效提升信心以及自我管理能力。

然而，在設定目標時要具體，且拆解成好幾個步驟。例如，目標不能為「我要編纂完成手上的文章」，而是「我將依序完成文章的起、承、轉、合，且每一步驟不得超過一小時。」

4.辦公桌切記乾淨整齊

普林斯頓大學的一項研究發現，在整潔環境下工作的人其表現較好，因為雜亂的工作環境使人分心。

5.吃掉那隻「青蛙」

美國幽默大師馬克．吐溫曾說：「如果你的工作是吃掉一隻青蛙，最好一早就先把青蛙吃掉；如果你的工作必須吃兩隻青蛙，就先從最大的那隻開始吃吧。」

這句話的意思是，我們要先處理「最不想做但一定要做」的事情。因為，早晨的專注力最能幫助你事半功倍，而完成又大又難的事帶來的成就感也會成為你一天的動力。

6.不要多功處理

史丹佛大學進行的研究發現，多功處理的效率低於專心處理一件事，因為同時受到多種電子訊息轟炸，通常令人難以專注、也容易忘東忘西。

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