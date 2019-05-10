星際迷注意！松菸「無重力星空」英國、台灣藝術家聯展　首場對談忠泰講廳登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「無重力星空」展覽由松山文創園區，以及忠泰美術館共同舉辦，跨界跨國邀請英國以及台灣藝術家，帶來聲響裝置藝術以及相關展演活動，自即日起至6月9日止於松菸LAB創意實驗室展出。

「LAB實驗計畫啟動」由松山文創園區自行籌備策劃的系列展演，於今（2019）年聯合忠泰美術館「奧夫塞計畫」（Off-Site Project），以宇宙、太陽系、星空為主軸，力邀聲響及視覺藝術家以「藝術無框架，勇於實驗創新」的目標創作。



參展藝術家合影（圖/台灣英文新聞Lyla）

此次，「無重力星空」由三位藝術家共同合作呈現對於宇宙的無垠想像，進入黑暗的展場能先沈澱心靈，隨後映入眼簾的為台灣藝術家陳淑強打造「際會2」，讓發散著藍色光束的水平儀交錯投射於輕柔的棉線，有如壯闊的銀河。

除了視覺的震撼外，「無重力星空」也讓聽覺很享受！展會邀請創作米蘭世博會英國館大型裝置藝術「The Hive」的英國藝術家Wolfgang Buttress，以及協作音樂團隊BE帶來星空聲音圖書館，透過裝置「星盒」（Star Box）連結美國太空總署Nasa提供的即時資訊，攜手台灣聲響藝術家王福瑞揉合在地元素，共同在如同「黑洞」中的空間譜出充滿幻想的序曲。



Wolfgang和團隊演出，並邀請觀眾於展間創作屬於自己的「宇宙音波」（圖/台灣英文新聞Lyla）

王福瑞表示，黑暗的空間會讓人的感官變得更為敏銳，也是這場表演的巧思，這次感到很開心能和Wolfgang合作演出，雖然各自在同一空間裡演奏，但聲音卻不會互相干擾，反而有一種互補的感覺。

Wolfgang說明，通常大家對於外太空、宇宙的想像來自神話故事，或現有的文獻資料，但是他試圖跳脫框架思考宇宙的樣貌，因而帶來的音樂有別於在電影裡看到的，反而呈現一種緩慢變化且輕柔優美的感覺。

Wolfgang透露，雖然他不會說中文，對方也不太會說英文，但透過和台灣藝術家一起表演，他發現聲響讓他們之間產生連結，而音樂則是全球共通的語言。

另外，在展覽期間，藝術家王福瑞也將攜手台灣新生代藝術家紀柏豪、王新仁和張欣舉辦表演、座談等活動。其中，王福瑞的聲響表演「星空傳波」，以太陽系的星芒與電磁放射能量空間為創作基底，將圖像轉化成聲音，透過指向性喇叭發出聚焦般的「聲束」窄波，聽起來如同星空般遼闊。

「無重力星空」的相關延續展將於忠泰企業大樓內舉行，展出Wolfgang預計未來在台灣設置的大型公共藝術「Lumen」相關手稿、模型等，將於6月21日展出至明年6月。

第一場藝術家對談的座談會將邀請Wolfgang以及王福瑞於忠泰講廳對談，此活動採線上報名將於明（11）日登場。更多活動詳情請前往松山文創園區查詢。



首場座談會將邀請Wolfgang以及王福瑞於忠泰講廳對談（圖/台灣英文新聞Lyla）