美中貿易戰升溫　蔡英文：加速協助台商回台投資

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）美國今（10）日正式對價值2,000億美元的中國進口商品開徵百分之25的關稅，總統蔡英文上午召開高層國安會議，並於會後向媒體表示，此次美國對中國施加的關稅對台灣的影響相對有限，政府密切關注後續發展，並將加速協助台商返台投資。

蔡總統週五上午主持完高層國安會議後召開記者會表示，儘管美中貿易戰持續升溫，台灣的經濟基礎仍舊非常穩固，政府從2018年以來便積極因應美中貿易衝突，「我們有足夠的能力來因應國際局勢的衝擊。」

強調「今年是台灣投資大爆發的一年」，蔡總統指出，今年台商回台投資金額已經超前突破了2,500億新台幣的目標，也因此她又向經濟部下達5,000億元的新目標，「在美中貿易戰的烽火下，政府張開雙臂，歡迎所有的台商回家。」

蔡總統也強調，政府將加速推動和美國簽署以自由及公平貿易為主軸的雙邊貿易協定（FTA），用高涵量及高質量的台灣製造取代中國製造，成為出口美國的主力。她提及，美中貿易衝突是長期性的結構問題，將根本改變全球貿易秩序和供應鏈，所以「台灣接單，中國製造，出口美國」的三角貿易模式也將改變。

此外，蔡總統抨擊近期在野黨主張要成立自由經濟示範區，恐將台灣變成中國貨品加工出口的特區，將「中國製造」變相為台灣貨，「這樣的型態也完全抵觸美國和其他國家新近簽署FTA的精神，會成為台灣經濟轉型升級的最大阻礙。」

蔡總統強調，台灣好不容易擺脫「經濟被鎖在中國」的情況，升級產業、擴大內需、布局全球，「我們的經濟體質強健，不需要再透過自經區走回頭路。」

提及近期的兩岸政治情勢，蔡總統表示，今年是選舉年，北京當局一如以往企圖引導台灣政治人物表態，中國各涉台單位也藉各種方式分化、擾亂台灣社會，並介入選舉。

蔡總統表示，針對中國對台灣的滲透、統戰，特別是近期遭曝擁有媒體的財團接受中國資金或受中國影響，以及國民高度關切的假訊息問題，國安團隊要盡速完備反滲透、反統戰的機制，維護台灣主權以及國家安全。相關國安及兩岸事務的修法，也應盡快完成，以守護台灣主權及民主，並阻滯北京對台灣的侵略。

而面對中國的軍事威脅，蔡總統指出，國軍會加強不對稱戰力的發展，並秉持國防自主的原則，加速國造潛艦、防空制海飛彈的生產。此外，藉由常態化軍購管道，進行主戰武器的更新，強化作戰的訓練，「我們會嚇阻中共在台海生事，請國人放心，台灣會不斷強化自我防衛的能力，成為促進區域和平的力量。」