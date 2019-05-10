糧農組織：非洲豬瘟衝擊全球肉類和穀物價格 唯乳品需求仍高

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 聯合國糧食及農業組織9日發佈4月全球食品價格指數及最新一期《糧食展望》並指出，由於非洲豬瘟在生豬飼養和豬肉消費大國中國蔓延，4月全球豬肉進口需求激增、價格明顯上揚，而作為生豬飼料的穀物和油籽，尤其是大豆的需求，則出現萎縮。

糧農組織表示，4月全球肉類價格指數上漲3%，其中豬肉報價顯著上揚，主要是由於非洲豬瘟流行導致中國國內豬肉產量大幅下降，進口需求增加。 除中國之外，越南等其他主要豬肉生產國也爆發非洲豬瘟疫情，因此豬肉價格走高、飼料價格走低將是未來的主要趨勢。

糧農組織指出，中國的生豬養殖量占全球五成，有證據顯示，非洲豬瘟疫情可能導致中國國內的生豬庫存下降近20%，豬肉加工及豬飼料的生產和銷售量也隨之萎縮。

對國際市場的影響則更為複雜。一方面，豬肉進口量預計將增長26%，牛肉和禽肉等其他肉類的進口量也將增加。但另一方面，用作生豬飼料的穀物和油籽需求量則將相應萎縮，由於中國的大豆進口量約占全球的三分之二，且其中有近半用於生豬餵養，本就因為中美貿易摩擦而受到影響的大豆需求將進一步放緩。

糧農組織表示，這一「罕見組合」將使歐洲農業部門因飼料價格降低而獲益，而美國的豬肉廠商則能夠迅速增加出口供應從而提高利潤。

糧農組織表示，4月全球食品價格指數達170點，較上月上漲1.5%，達到近一年來的最高水準。除肉類價格上漲外，市場對乳製品的需求依然強勁，已連續四個月拉動價格出現上漲。

而穀物的價格則將因為產量和庫存充足而面臨下行壓力，糧農組織預計今(2019)年世界穀物產量將達到創紀錄的27.22億噸，比去(2018)年增長2.7%，而全球糧食進口費用則可能下跌2.5%，降至1.47兆美元。 但糧農組織指出，由於幾乎所有低收入國家的貨幣兌美元均出現貶值，包括撒哈拉以南非洲國家在內的缺糧國家，很難從此輪穀物價格下跌中獲益。