移民署慶母親節　新二代感恩獻唱

（台灣英文新聞生活組 綜合報導）周日即是母親節，移民署今(10)日特別邀請越、印、泰、菲、韓、柬及中國等地的新住民媽媽，分享母國的母親節，新二代子女並表演歌舞、朗誦短詩娛親。副署長梁國輝也為在場的新住民媽媽獻上康乃馨，祝賀她們母親節快樂。

母親節前夕，移民署臺北市服務站安排了一場溫馨的聚會，除了預備各國美食小點心外，也安排新二代的精彩表演，感謝母親的辛勞付出。泰國新二代賴宏洺上個月剛舉辦第一場個人演唱會，圓了自己的夢想，他獻唱泰語「母親的愛」，感謝長期支持他的母親陳瑪莉。越南新二代的謝孟庭才6歲，朗讀短詩獻給媽媽陳玉水，活潑可愛的表演令人印象深刻。未來有心報考移民官的楊靜涵則是透過移民官媽媽鄭玉琴，報名參加這個有意義的活動，所帶來的傳統二胡演奏，獲得滿場掌聲。

梁國輝指出，台灣的社會在新住民的參與下，結構上產生了正向的良善轉變，透過語言的多元融合，相互影響、交流。新住民除自己要適應臺灣的生活與文化差異，更要負起照顧家庭及養育小孩之責，因此新住民媽媽比ㄧ般人要付出更多的心力。所以，移民署願意當新住民姊妹的後盾，近5年來推動「海外培力計畫」、「新職人培育計畫」等，和大家一起攜手培育下一代。期望政府的關心讓新住民姊妹更安心，新二代的成長更開心。