央行生財有道 特殊碼鈔票拍賣大賺6千萬

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）看好國內集幣市場商機，中央銀行生財有道，八年來拍賣了不少台幣特殊號碼鈔券，藉此為國庫進帳了近6,000萬元。

經濟日報報導，央行自2011年起，會將新台幣特殊號碼鈔票抽出，定期拍賣。截至今日，已舉行13次拍賣，扣除面額成本，累計已進帳5,739萬2,623元。

為了買到這類鈔票，愛好者往往得透過集幣業者購買。尚未舉行標售會之前，有人會刻意至銀行提領大量現鈔，從中挑出特定號碼鈔票，除了蒐藏之用，也有很大部分是轉手賣予集畢業者圖利。施遵驊笑稱，特殊號碼鈔券吸引的多為長者，年輕人對公仔較有興趣。

央行發行局長施遵驊指出，央行之所以會把腦筋動到拍賣上，是當時立委提出，民間有蒐藏這類鈔票的需求，既如此，何不由央行自行舉行標售會？央行透露，除了國內買家，不排除也有中國人士，跨海委託國內業者代為下標，除了收藏，也有作為投資之用，謀求增值空間。

細數過去紀錄，單張最高投標倍數出現在2013年5月，當時一張「888888」100元鈔票，以1萬5,360元，即面額的153.6倍高價賣出。歷來最受歡迎的連號鈔票不外乎888888、666666等帶有吉祥諧音的連號。

單筆最高價則是在2012年9月，央行標售74組「三開典藏版」（三張不裁切建國百年100元券），其中編號「QU888888AL」那組最受歡迎，以68萬8,888元天價拍出。

第14次拍賣即將於5月23日上午10時至5月28日上午10時，委託臺灣銀行，採網路投標方式辦理。本次將以混搭方式，不同面額特殊符號配成一組，預計拍賣139組、5,600張特殊號碼鈔券。