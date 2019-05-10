衞教機器人Dolly　提升患者病程掌控度　面對病情不再恐慌

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）隨著3C產品越來越普遍，導致黃斑部病變患病年齡逐漸下降，而糖尿病患者罹患黃斑部病變風險高於一般人，因此林口長庚引進衛教機器人Dolly(多莉)，讓在診間前等候的眼科視力模糊的患者，也能透過語音詢問，聽衛教機器人回答，進行初步衛教，並於門診時與醫師確認疾病相關衛教資訊，提升醫師、患者對於病程掌控度，促進醫病關係溝通，大幅減少患者的焦慮及恐慌。

現年55歲的謝小姐為糖尿病黃斑部病變患者，接觸長庚衞教機器人Dolly已3個月多的時間。謝小姐表示，衛教機器人能輔助患者在就診前，針對疾病或症狀的疑問，藉由衛教機器人的回答有初步認知，掌控自己病況，並在看診跟進行更有效、準確的討論治療方案。此外，長庚衛教機器人Dolly幾乎能為她問題來解答，包含糖尿病黃斑部病變疾病成因、說明、治療方式與種類說明，例如：患者知道需要打針但對治療的眼內注射針劑不了解，以及健保給付、費用問題等；甚至生活保健上問題，例如：眼內注射會不會疼痛？能不能碰水？等等。

林口長庚紀念醫院副院長賴旗俊表示，醫師看診時間有限、每天有眾多看診患者人潮，無法在有限的看診時間內完整理解，認知差異大，因此針對醫院病歷改造、醫師臨床決策輔助系統、智慧化醫療、大數據應用中心，以醫病共享、智慧醫療為起點，並以眼科患者方便獲取資訊方式–「AI語音雙向互動」功能，開創出全新照護系統。

林口長庚紀念醫院眼科視網膜科主任黃奕修表示，多年治療經歷後一直致力於打造糖尿病黃斑部病變「自動化照護」，希望使患者獲得到醫療照護不僅只有看診時的幾分鐘，而應能更完整、連續性的照護。尤其黃斑部病變患者本身即視力較不佳、進診間常常又必須進行散瞳檢查，因此在進行疾病衛教時，如果能夠以用「聽」而非「看」的方式進行，對病患十分有助益。另外，患者在離開診間後無論是持續追蹤病情或是治療階段，只要連結到系統皆能提供更新資訊，以自身需求為導向，近似於Chatbot的個人化服務轉移到醫療上，更是智慧醫療落實於醫病共享決策的實現。

黃奕修主任表示，長庚衛教機器人Dolly具有豐富的資料庫，是以數以百計的病人治療回饋彙整而成，歷時5-10年，而資料庫問題是由患者使用經驗投入於協助設計提問、修改，因此更能夠貼近糖尿病黃斑部病變患者的生活。

黃奕修主任進一步說明，長庚衛教機器人Dolly除了能夠幫助患者問題找到解答之外，此一智慧醫療平台還包含風險評估檢測，能夠協助找出高風險患者，使其能及時就診治療，此平台上線後，已透過風險評估檢測，包含糖尿病黃斑部病變（DME）高風險計算及視網膜影像AI輔助系統，幫助醫師確認高風險患者，轉診至林口長庚進行後續治療，加以落實近年來政府力推之分級治療政策。