國人鈣質吸收拉警報　醫 : 飲食長期忽視鈣磷比　補鈣白做工

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣人不只缺鈣情形嚴重，連體內鈣質吸收都發生問題！根據統計，台灣人從7歲兒童到65歲長者，高達97.6%鈣攝取不足，因此為了提高鈣質吸收，國健署建議，民眾飲食中應遵循最佳鈣磷比1.3 : 1的攝取量，可以有助於鈣質吸收，但大部分人從一天最重要的早餐開始，就因鈣磷比例失調影響鈣質吸收。

禾馨醫療小兒科陳映庄醫師強調，飲食中鈣磷攝取比例相差太多，對正值發育的孩童和需積極補鈣的老人家，會讓鈣質無法被充分吸收，長期下來還有可能影響生長發育與骨骼健康狀況。醫師建議，民眾應該挑選好的鈣磷比且高鈣的食物來源，在既有的食材替換成起司、牛奶、黑豆芽等平衡飲食中的鈣磷比，才能有效增加身體對鈣質的吸收。

究竟鈣磷比為何如此重要？醫師解釋，鈣和磷元素在體內的吸收和代謝是相互制約的，只要保持在適當的比例範圍，就可以確保鈣質被小腸充分的吸收，減少噬骨作用，進一步維持骨骼的生長發育。陳映庄醫師表示，台灣人普遍對於補鈣食物仍有錯誤認知，門診常見媽媽因為孩子發育不好，拼命給小孩吃些「轉大人」的食物，如大骨湯、烏骨雞湯和魚肉類。醫師解釋，事實上，這些食物鈣質含量其實都不高，且鈣和磷的含量也相差過多，難怪補鈣都補不出成效。

為了解國人飲食現況，營養師宋明樺找出常吃六種早餐組合，並參考衛生福利部食品營養成分資料庫，分析鈣和磷的比例。營養師發現，這些常見早餐組合竟都有鈣磷比不平衡的狀態，第一名為喜愛重口味的「蔥油餅和奶茶」，蔥油餅的鈣含量19毫克，磷218毫克，鈣磷比僅0.08:1，加上奶茶更慘，鈣磷比降至0.07:1。第二名為早餐店常見的「三明治和美式咖啡」，兩者相加鈣含量僅62毫克、磷288毫克，鈣磷比0.21:1。不僅如此，民眾普遍認為健康的「穀片加牛奶」所含鈣磷比也僅0.6：1，營養師解釋，牛奶雖是鈣磷比不錯的食物，但因穀片本身鈣磷比較差，使整體組合比例失衡，遠不及國健署建議的1.3 : 1含量。

考量台灣民眾普遍缺鈣問題嚴重，醫師建議，要杜絕缺鈣問題，可以將家中的三明治的火腿換成起司，將奶茶換成牛奶，就可以平衡整體早餐的鈣磷比例。另外，在飲食中可以多加一些蝦米、小魚乾和黑豆芽、青蔥等，都是優質的鈣磷比食材。除以之外，多做戶外運動和陽光日曬來達到增進鈣質吸收的效果。