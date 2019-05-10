美代理防長展現領導力 川普擬提名真除

白宮今天宣布，美國總統川普（Donald Trump）計劃提名代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）成為下一任的國防部長。

自從川普突然宣布自阿富汗及敘利亞撤軍，前國防部長馬提斯（Jim Mattis）辭職以示抗議後，曾任波音（Boeing）高層的夏納翰已擔任代理國防部長超過4個月。

白宮的聲明表示：「基於他為國家出色的服務，和他展現的領導能力，總統川普打算提名夏納翰成為國防部長。」

夏納翰在政治上是十分靈巧的專業管理人，最初為國防部上兆美元的採購計畫引進現代化管理。他說他很高興接受這項提名。

他在聲明中表示：「對於總統川普今天宣布打算提名（我），我感到十分榮幸。」

「如果參議院通過（這項提名），我會繼續積極履行國防策略（NDS）。」

「我仍會致力部隊現代化，使我們卓越的士兵（陸軍）、水手（海軍）、飛行員（空軍）和陸戰隊將可擁有一切所需，讓我們保有軍事致命能力和國家安全。」

56歲的夏納翰是馬提斯提的人選，在2017年成為國防部副部長，監督美軍大規模官僚體系的管理。

在進到國防部前，夏納翰在波音30年，他在那獲得「維修先生」的綽號，因為他將波音問題重重的夢幻機計畫重新導回正軌。