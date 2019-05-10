投書美國期刊　蔡英文：台灣民主仍需美國夥伴關係

（台灣英文新聞／政治組 外電報導）總統蔡英文週四（9）投書美國期刊，除了提及台美關係如何基於《台灣關係法》持續茁壯，也表示台灣將持續致力於鞏固民主價值，並增進台美關係。

蔡總統週四投書美國期刊「外交政策」（Foreign Policy），題為「台灣自主發展的民主仍需美國夥伴」（Taiwan’s Self-Made Democracy Still Needs U.S. Partnership）。文中提及美國在40年前制定《台灣關係法》的緣起，也指出美國基於《台灣關係法》對台的承諾，包括定義美國在與台灣斷交後如何維持與雙邊關係，並確保台灣擁有足夠的防禦能力能夠不受脅迫。

蔡總統提及，40年前的台灣還不是一個民主國家，人口1,700萬人口，人均國內生產總值為僅1,958美元，在冷戰的背景下，「沒有人能想像台灣發展成為亞洲民主的燈塔。」

蔡總統指出，在美國這個民主夥伴的堅定支持下，台灣人民將一個專制政權轉變為一個充滿活力的民主國家，除了在1996年首度民選總統、2000年首次政黨輪替，更在2016年選出第一位女總統，女性進入國會的人數也破紀錄，「藉由擁抱民主價值，台灣人民掌握了自己的命運。具有韌性的台灣人克服各種困境，不斷取得進步。」

蔡總統也提及自從她上任後，台美關係在各領域不斷深化，除了共同促進宗教自由、媒體素養、反貪腐等，也持續維護雙方在印太地區的共同價值。

蔡總統最後提及，過去40年，美國國會及歷屆政府對《台灣關係法》的承諾使台灣及美國的夥伴關係無可替代，也使得這個區域免受日益增強的反民主力量影響，「我們站在一起，是因為我們相信專制政權所施加的黑暗及恐懼無法抵擋民主之光。美國政府堅定不移，以決心和毅力回應我們的夥伴關係所面臨的挑戰。」

►（翻攝自美國期刊「外交政策」）