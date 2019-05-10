理想大地全台最美綠色飯店 5月邀妳一起綠色理想旅行

3月起台灣最美飯店爭霸戰開打，全台100家飯店共同競爭「全台最美飯店」之殊榮，經過網友們為期20天的票選，在全國各大飯店激烈競爭下，理想大地榮獲「2019東部最美飯店」佳績，為感謝消費者的支持，理想大地邀您和媽媽、閨蜜、好友一同造訪全台最美的綠色飯店，特別推出雙人SPA芳療超值優惠專案，體驗難忘的夏之雪回憶！

理想大地是十分有獨自特色的度假飯店，園區內2.2公里的運河、2萬多株綠樹森林花園環境，搭配獨樹一格的飯店藝術建築，開幕至今一直深受國內外遊客喜愛；今年理想大地為提倡愛護地球的環保理念，首創全球第一家度假飯店，客房引用德國Brita濾水壺，不再使用寶特瓶裝水，光是一年最少就可省下18萬瓶的塑膠瓶，同時採用享譽世界的台灣精品O’right補充式備品，不使用有害環境的一次性拋棄式備品，讓旅客在旅行中實踐與力行與大自然的和諧相處，讓理想大地成為「台灣最美的綠色飯店」!

五月同時也可說是女人月，此時的花蓮氣候怡人，最適合規劃一趟放空舒壓的好友旅行，原價$6,400的「雙人平衡放鬆療程」給身體好好放鬆一下，由專業的SPA老師進行全身按摩，讓疲憊的身體獲得極致舒緩與放鬆，約90分鐘的療程，讓您與好友可以放鬆緊繃的肌肉，壓力全面釋放，補充滿滿元氣。

五月母親節飯店推出兩款六吋精美母親節蛋糕，「金生香芋」將花東紫芋磨成泥，呈現出天然淡紫色色澤，還能吃到金桔的多層次口感；「雪白美荔佳人」濃郁芝麻香氣和有機豆漿及荔枝天使蛋糕完美融合，簡直是最完美的搭檔組合！