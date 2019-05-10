全台唯一國際級GLORIA OUTLETS華泰名品城 5月8日起全區盛大開幕

全台唯一國際級OUTLET GLORIA OUTLETS華泰名品城 於今日(5/8) 全區盛大開幕。華泰大飯店集團副董事長兼執行長 陳炯福先生攜手桃園市長 鄭文燦先生為正式營運揭開序幕，與消費者一同見證華泰名品城猶如一扇任意門，穿梭園區便能盡情享受無國界購物樂趣！

華泰名品城全區開幕品牌業種更加豐富，除原有的國際一線精品及戶外休閒品牌優勢，園區引進更多家居、親子與餐飲品牌，致力滿足現代消費者多元的購物需求。華泰名品城坐擁60個在台獨家OUTLET的品牌，更奠定了身為全台唯一國際級OUTLET的地位！為慶祝達成全區開幕的里程碑，華泰名品城祭出一系列的開幕優惠活動，會員開幕當月單筆消費滿萬，即可獲得500元商品抵用券一張與旅行包乙份（限量1000名）讓消費者一同感受開幕的喜悅氣氛。

自一期開幕以來，持續以國際一線精品創造差異化，更以豐富的品牌選擇，展現華泰名品城最多元、最國際化的品牌優勢。開幕首次公開285個進駐的品牌名單，其中包含超過60個獨家進駐台灣OUTLET的品牌。其中包含國際精品BOTTEGA VENETA、Burberry；知名設計師品牌CHLOE CHEN、Charles & Keith、Armina Rubinacci；日本的潮牌 New Yorker；澳洲第一海灘潮牌Billabong；起源美國紅遍日本的Chums露營品牌；居家品牌Crate& Barrel、Frette、運動戶外品牌山也行；旅行箱包Hedgren；兒童服飾品牌Butter&Sugar等。同時，華泰名品城也聽到消費者的心聲，三期增加了更多元的餐飲品牌，如日本知名迴轉壽司之一的合點壽司在華泰名品城開了台灣第二家、知名現撈現煮的日式頂級涮涮鍋秋風軒等，提供消費者最齊全的購物體驗。

GLORIA OUTLETS 華泰名品城 當天特精心準備開幕表演呈現園區優勢，由演繹消費者的舞者手持寫著285品牌與5/8全區開幕字樣的大氣球潛伏於人群中，從會場四周驚喜現身並帶來精彩的舞蹈，為盛大舉辦的開幕活動拉開序幕。活動中最令人耳目一新的便是華泰名品城擺脫一般貴賓上台致詞的橋段，改為華泰大飯店集團副董事長兼執行長 陳炯福先生協同桃園市長 鄭文燦先生透過創新的科技運用，讓兩人身在一期的廣播室卻能利用開幕主題任意門與二期活動現場的消費者即刻、無時差地互動，此極富創意的致詞方式，體現了華泰不斷為消費者推陳出新的堅持。

桃園市長 鄭文燦市長表示：「華泰名品城全區開幕後，桃園又多了一個國際級的購物商場，坐擁雙鐵共構的華泰名品城就像一道任意門，打開門就可以享受全新的休閒好去處，讓桃園不僅是台灣人的後花園，更成為消費者通往國際的大門。」

GLORIA OUTLETS 華泰名品城 只做真OUTLET！不懈地堅持品牌折扣到位、原價及售價「雙標」政策傳遞OUTLET該有的價值，不斷吸引眾多精品品牌爭相進駐。本次開幕重頭戲華泰時尚大秀，透過穿著樸素的模特兒穿梭主題任意門，即變身成穿著華泰名品城園區品牌服飾的高質感OL、運動休閒愛好者或時尚派對玩家等，呼應華泰名品城擁有豐富品牌業種與國際一線精品品牌，能符合時下消費者多元的穿著需求；更直接於現場公佈秀服的雙標價差，國際精品2折起的實惠價格讓現場驚呼聲不斷。

GLORIA OUTLETS 華泰名品城 副董事長兼執行長 陳炯福說到：「走進全區開幕的華泰名品城 便如同打開任意門一般，消費者與國際精品的距離其實比想像中更近，我們堅持雙標以實現消費者與心中精品品牌最近的距離，希望全區開幕後更豐富的品牌進駐，能滿足消費者對華泰更多元的期望。」

GLORIA OUTLETS 華泰名品城 擁有園區戶外商場的空間特性，吸引許多家庭客到訪，因此全區強化家庭客層的園區體驗，讓家庭客層擁有更完善的購物旅程。嬰童品牌從新生兒到大童的服飾、配件、鞋子一應俱全，園區內除嬰童品牌外，許多品牌都有引進親子系列商品。同時在娛樂設施上，除了戶外針對幼童與大童的戶外娛樂設施外，室內也規劃有適合大童玩耍積木樂園、適合小童玩耍的Snoopy Play Center，更在三期園區新進饅頭家族引進日本VR遊樂設施讓大人與小孩都感到樂趣無窮。

GLORIA OUTLETS華泰名品城 為響應全區盛大開幕於5/1搶先開跑全新會員計畫，將會員分級以提供更好的優惠，會員開幕當月單筆消費滿萬，即可獲得500元商品抵券一張與旅行包乙份（限量1000名）。華泰名品城不斷替會員提前設想更全方位的會員服務，除每季專屬優惠券、全區餐飲優惠及停車折抵服務外，根據累積消費之會員等級還可享有獨家園區秘書服務、貴賓室點心、商品寄送服務、生日禮券及華泰大飯店集團的餐飲住宿優惠等，都是希望消費者身為華泰名品城的會員，能感到格外暖心，享有更無拘自在的消費體驗。