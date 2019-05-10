凱達「脆皮豬腳」獲兩岸十大名菜

中華海峽兩岸美食文化高峰論壇日前公布第九屆兩岸十大名店、名菜、名廚年度得主，參賽城市數量為歷年之冠，凱達大飯店以人氣招牌菜「凱達脆皮豬腳」拿下「2019兩岸十大名菜名點」，於120項金獎中脫穎而出。獲獎最大幕後功臣正是擁有35年廚藝經驗的行政主廚戴于益，擅長江浙及廣東菜的他，從不拘泥於傳統，展現出薈萃在地食材的創新料理。曾獲得2011年兩岸邀請賽金獎、最佳創意獎及台灣百大名廚，對兩岸廚藝交流不遺餘力。

此次獲獎的家宴中餐廳「凱達脆皮豬腳」，採用台灣黑豬前腿，以義式香料醃製三天，蒸熟後再進行烘烤，接著入油鍋，以油淋方式，反覆澆淋在豬腳表面，為一道費工的創新菜典範。表皮酥脆、膠質Ｑ彈不油膩，肉質鮮嫩且帶有迷人香料氣味，另附贈特製醬汁及酸菜可搭配品嚐，解膩又開胃。售價1,580元+10%，需提前三天預定。此外還有深受饕客喜愛的蘇式燻魚，以草魚油炸過後加入酸甜醬汁，悶煮入味至收汁起鍋，再以胡桃木香煙燻，層次感十足。

「主廚私房滷肉」為主廚奶奶的口袋私房菜，嚴選第三到第七根豬肋骨，先炸後滷，再加入醬油、冰糖、米酒等煮約1個半小時入味，一口咬下豬肉香而不膩，可搭配窩窩頭享用。主廚曾在八德外役監獄示範烹飪這道滷肉，有人品嚐後，循著舌尖的記憶，與媽媽所烹飪的味道，感到極為相似，不禁潸然淚下，當事人離開監獄後，和家人專程至餐廳品嚐，自此成為餐廳常客。

享受佳餚之餘，除了服務好，舒適的用餐空間，也能為美食加分。家宴中餐廳擁有寬敞的小吃區及8間包廂，皆採花名命名。其中，20人一桌的大包廂以萬華區區花「牡丹」命名，還有講親事必指定的「百合廳」，以及和客人名字一樣的「玉蘭廳」等，都十分熱門搶手。提供舒適自在的用餐環境，讓饕客大啖美食之餘，更能暢所欲言、賓主盡歡。