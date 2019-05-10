粽星雲集慶端陽 台北福華食「粽」新風貌

一年一度的端午節即將來臨！這次台北福華大飯店除了重現經典，更是推陳出新。當健康飲食當道、當傳統遇上創新。

台北福華精心獻藝七款全新風味粽，首先由江南春劉宜嘉主廚端出三款超人氣口味，「酒糟雙寶粽」內含各式海陸珍味，充滿膠質卻不油膩。主廚特製滷汁以紅燒方式將五花肉浸滷至軟嫩與祕製酒糟醃肉後風乾，搭配栗子、冬菇、開陽等，雙寶肉質軟嫩，紅糟香氣不搶肉香，糯米部分也顯示師傅的功夫細節，特別選用含水量較低的糯米，經浸泡水份直達米心，卻仍維持粒粒分明的Ｑ彈口感，為福華限量新品粽款。

另外「饗饌辣味犇粽」是劉主廚獨自研發的創意粽，主廚放入乾煸後朝天椒之焦香味，具有烙烤風味及沙姜、姜、蔥、生抽、老抽及冰糖等多種辛香料，餚制數小時製成，經過3個小時燜煮富有香氣，風味絕佳、入口即化，以Q彈牛筋、香軟牛肋條、彈牙牛肚三大部位，滋味醇厚，香氣四溢帶有微辣口感，豐富層次凸顯牛中珍寶的獨特風味，今年首次登場，搶攻愛嚐鮮消費者的胃。

而「御品狀元粽」則是去年廣受好評的重量級海陸雙享受頂級肉粽，把北海道干貝、鮮鮑等高級食材豪邁的包進粽子裡，打開粽子首先接受視覺震撼。餡料方面，以富含大量膠原蛋白的食材，如牛筋、花膠、虎掌，依食材特性分別滷製，充滿膠質卻不油膩，絕對美味值得一嘗再嘗。

專為素食者設計的「五穀養生粽」更是江南春多年來暢銷粽款，五穀雜糧外皮，融入黑糯米、蕎麥、薏仁、小米和銀杏等優質配料，降低糯米份量，減少吃粽子對身體的負擔，咀嚼起來更是口齒留香小巧輕盈、無負擔，讓您享受舌尖上翻騰出的新滋味！

今年的重頭戲品項為珍珠坊蔡清南主廚端上強勢回歸的「廣式富貴裏蒸粽」依長糯米與綠豆仁不同的特性搭配，口感偏向黏稠軟爛的南部粽，加入以秘製醬汁滷出色澤誘人的香滷鮑魚、五花肉、冬菇、散干貝、栗子、杏鮑菇、鹹蛋黃多達10種以上食材，製程需2小時，浸煮再需花費8小時，每一顆都是主廚用心費工的超澎派代表之作。

去年榮獲蘋果日報廣式粽第二名殊榮的「鮑魚干貝八寶粽」，特別將廣式裹蒸粽改良而成。道地的廣東巨無霸肉粽，單顆重達720g，豪華內餡可供4-5人食用。以開陽、臘腸炒香糯米，滋味豐富、口感偏向黏稠軟爛的南部粽，內含日本北海道干貝、大連鮮鮑等高等食材，充滿濃濃鮮味；蓮子與栗子蓬鬆甘甜、鹹蛋黃畫龍點睛，加入以秘製醬汁滷出色澤誘人的東坡肉、杏鮑菇增添嚼勁，重量級獻禮，美味百分百！

另一新款「芋頭流沙甜粿粽」遵循傳統古法浸泡（使用糯米、在來米兩種）後磨成糯米漿及粘米漿再製成粄漿，加壓脫水後再將粄揉成糰，把口感綿密的大甲芋頭紮實包裏著金黃流沙，滋味香濃，軟黏的口感，多一點彈牙，甜甜鹹鹹，令人驚喜萬分。

外皮冰涼Q感的冰粽，一向是台北福華彩虹座獨賣的招牌粽款。今年日籍甜點總監嘉手納慶一研發出四款日本風味的新Q粽。「柚香酒釀芒果」繽紛粉嫩的少女口味，使用柚子醬並揉合日本柚子的細緻清香，更吃的到韓國柚子的纖維香氣，搭配酒釀泡製芒果乾，尾韻帶點萊姆酒的香甜。「鹿兒島抹茶梅露」梅醬與梅子餡的絕妙風味，酸酸甜甜，包覆在抹茶口味的Ｑ彈外皮之下，抹茶濃郁、不死甜。其中抹茶採用鹿兒島的有機抹茶，風味上較一般烘焙使用的靜岡抹茶更溫和，抹茶控必嘗鮮！

「紫薯芋泥麻糬」採用台灣在地紫心番薯及大甲芋頭入餡，加入手工麻糬後，口感綿密多層次，「沖繩黑糖麻糬」將萬丹紅豆融入手工麻糬做內餡，創意搭配沖繩黑糖，更嚐得到冰涼Q粽多層次的口感，外型小巧輕盈、無負擔，消費者接受度更高，將現代人講究的樂活飲食趨勢，融入端午應景的粽子。

台北福華端午粽禮盒4月20日接受預購，5月15日前臨櫃訂購、付款，可享85折優惠，凡訂購江南湖州粽禮盒、福華廣式粽禮盒即限量贈送精美帆布保冷提袋乙個，20盒以上提供台北市區單一定點宅配免運費。