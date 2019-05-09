陸委會：港逃犯條例若威脅台人安全 就算通過也拒絕引渡嫌犯

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）陸委會發言人邱垂正今(9)日強調，不會在逃犯條例修法前提下與港府協商；就算修法通過，赴港或在港國人被移送到中國的威脅未排除前，政府也不會同意港女命案凶嫌移交。

香港男子陳同佳去年（2018年)初涉嫌在台殺害女友後逃回香港，港府以處理引渡事宜、補強現有法令漏洞為由，決定修改逃犯條例，以便採個案方式與台灣和中國等地安排引渡事宜。但外界擔心，北京當局會藉此引渡政治犯或異議人士。

對於港女命案，香港行政長官林鄭月娥上週表示，將與台灣進行「有條件」磋商。

陸委會9日下午的例行記者會中，有香港媒體詢問目前台港雙方磋商進度。中央社引述邱垂正強調，台灣不會在逃犯條例修法的前提條件下，與港方進行協商；即使逃犯條例通過，在赴港或在港國人被移送到中國的人身安全威脅未排除前，政府也不會同意港女命案凶嫌移交。

他表示，港府推動修訂逃犯條例後，陸委會在2月就質疑港府若修法，將來國人赴港恐重演李明哲事件。近期包括美、英、加拿大政府及國際性商會、團體也相繼表達關切。尤其對修法更懷有高度憂慮不安，認為恐將使得在港人士被移送到人權狀況惡劣的中國，導致個人人權、人身安全遭到威脅。

邱垂正說，雖然各界表達疑慮及關切，港府仍一再堅持修法，且對各方所提供能夠兼顧人權保障、彰顯公義的相關建議無動於衷，不禁令人質疑，這次修法是否真如外界的傳言，別有政治圖謀。

他表示，台灣在港女命案發生後，就用盡一切努力處理，3次提出司法請求與會商要求，但港府均不回應，甚至捨易求難，將原本可以單純處理的個案，以複雜且受到高度質疑的修法方式來取代。

邱垂正強調，作為一個負責任、重視人權的政府，當然希望相關嫌犯都應該得到法律制裁。但政府也不可能坐視國人因這項修法使得人權受到侵害而不顧。一旦修法未如港方意願，以致個案無法處理時，相關的責任應由港府來承擔。

此外根據中央社9日來自香港的報導，香港行政長官（特首）林鄭月娥今（9）日早上到立法會接受質詢，逃犯條例修訂草案成為議員關注焦點，泛民議員趁機予以譴責，林鄭月娥則批評泛民議員挑起矛盾。

據報導林鄭月娥早上進入議會時，約20名泛民議員高叫「反送中」(反對引渡到中國）和「林鄭下台」口號，抗議政府修訂逃犯條例，泛民議員同時在桌上展示抗議標語，並拒絕站立恭迎特首。

其後，公民黨議員郭家麒試圖把一個抗議道具交給在主席台上的林鄭月娥，但被保安攔阻，還被主席梁君彥驅逐離場。

林鄭月娥在答詢時說，有人因為對修訂逃犯條例不理解而產生極端言論和不必要的恐懼，甚至挑起香港和北京中央之間的矛盾，她對此感到痛心。

在答問過程中，泛民議員仍不斷以激烈言行挑戰林鄭月娥，結果有多人被主席趕出議事廳。

香港泛民派一直反對政府修改逃犯條例，擔心這會導致在港的政治犯被引渡到中國，也因此稱之為「送中條例」。

據悉港府向議會提交的逃犯條例修訂草案，在泛民的拖延戰術下，目前尚未進入實質討論階段。

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香港男子陳同佳，去(2018)年初涉嫌在台灣殺害同行女友潘曉穎。圖為監視器畫面。中央社

圖/香港眾志臉書