媽媽「熊」愛你 收容人慶母親節

（台灣英文新聞生活組 綜合報導）母親節即將到來，但身在移民署收容所的女收容人卻無法返鄉歡度佳節。因此，移民署北區大隊特別於8日舉行母親節活動，近20名受收容人與來自越南、印尼與中國大陸的新住民姊妹一起動手摺出對母親的愛。

活動在宜蘭收容所三樓大禮堂舉行，現場學員在通譯志工的翻譯下將紅色毛巾摺出「熊」的雛型，並逐一在熊身上黏上眼珠、緞帶、蕾絲、乾燥花等。在學員們互相幫忙下，媽媽「熊」愛妳的活動主角，紅色小熊的可愛模樣逐漸誕生。

來自中國的新住民姊妹學員林紫青特別為在場媽媽學員獻唱「感恩的心」，溫馨的旋律觸動了每位學員的心。來自越南剛當母親的姊妹范氏德受氣氛的感染，馬上將作品獻給一旁的母親，並靦腆的對媽媽說：『媽媽「熊」愛妳』，搏得現場學員的掌聲及喝采。

來自越南的受收容人阿美感動地向在場的印尼姊妹表示：「謝謝移民署舉辦這項有意義的活動，期望在完備相關證件後能夠早日返家，向媽媽說聲『媽媽「熊」愛妳』」。最後，全體學員拿著親手完成的『熊』，大喊『媽媽「我」愛妳』為活動劃下完美句點。

北區事務大隊大隊長唐敏耀表示，「各收容所在兼顧戒護安全的原則下，將持續結合大隊資源投入受收容人身、心、靈各層面的關懷，進而達到兼具人權至上安全優先的收容管理作為。」