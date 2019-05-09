台北天成大飯店「粽」情「粽」藝 歡度端午佳節

端午佳節粽飄香，台北天成大飯店主廚團隊精心獻藝三款風味粽，即日起至2019/06/03開放訂購，人氣口味包含：融入飯店招牌寧式東坡肉，長年熱銷的「寧式東坡肉粽」單顆售價NT$148，肥嫩軟腴令人回味無窮；創新口味「紅麴松阪干貝粽」單顆NT$208，結合紅麴醃製入味的松阪豬與上等食材，搭配紅麴米飯養生又健康，另有「水晶三色甜粽」三顆一組售價NT$148，外皮軟Q有嚼勁、內餡香濃不甜膩，搭配芝麻、花生與紅豆三種口味呈現。

為滿足公司行號端午送禮的需求，台北天成大飯店也推出精緻「天成璽粽禮盒」，內含、兩顆「寧式東坡肉粽」、兩顆「紅麴松阪干貝粽」以及三顆「水晶三色甜粽」，禮盒優惠價NT$798，讓您以經濟實惠的價格一次品味三款風味粽，並附贈保冰袋以維持新鮮度，送禮自用兩相宜，2019/05/20前訂購付款享9折優惠，訂購滿30盒以上再提供免費宅配服務，可免費運送至一指定地點（限台灣本島）。凡訂購折扣後金額滿NT$5,000，將贈送百合西餐廳「精選主餐及自助沙拉吧」兌換券兩張（每張價值NT$369+10%）。

台北天成大飯店招牌的「寧式東坡肉」，由集團中餐行政總主廚王書年精心打造，每月光是滷製就高達4,000斤以上，每月平均外帶高達500份以上，多年來一直是飯店首屈一指的暢銷菜色，更是年菜評比競賽時的常勝軍，精選上等豬五花肉，與醬油、冰糖、蔥與辣椒一同入鍋慢滷三小時，讓寧式東坡肉呈現豐腴軟嫩的滋味，自從推出「寧式東坡肉粽」後也深受消費者青睞，成為每年端午節禮盒必備的主角之一。

「寧式東坡肉粽」中除了滷製東坡肉費時費工外，其中長糯米也淋上東坡肉精華滷汁，讓米粒都嚐得到鹹香的絕佳風味，以及客家酸菜也扮演稱職的綠葉角色，讓寧式東坡肉在腴香豐潤之餘，更添清香解膩，打造出多層次口感令人回味無窮。

而在養生當道的世代，紅麴被視為保健食品，以紅麴入菜簡易又美味，也是許多家庭主婦的好選擇，中餐行政總主廚王書年研發端午限定的風味粽「紅麴松阪干貝粽」，以紅麴、松阪豬肉、干貝，三個元素創造高貴而不貴的粽夏盛宴；主廚選用紅麴醃製入味的松阪豬，肉質Q彈有嚼勁帶點酒香，以紅谷米與長糯米打造紅麴米飯，加入鹹蛋黃、花菇、栗子與干貝，蒸製過程紅麴香氣撲鼻，食材與粽葉的搭配相得益彰，層次多元令人齒頰留香。

除了傳統鹹香滋味的粽子，主廚團隊也推出滋味濃郁的「水晶三色甜粽」，採用軟Q有嚼勁的水晶外皮，晶瑩剔透外觀下包裹以麥芽糖為基底的清爽黑芝麻、香濃花生與飽潤紅豆內餡，風味微甜適口，內餡香滑誘人，綿密食感繚繞舌尖，別具一番風味。此款「水晶三色甜粽」以精緻小巧的造型呈現，份量適中無負擔，專為喜愛淺嚐甜粽的女性與年輕客群打造。