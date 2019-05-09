批蔡英文操弄初選 時事評論員：「民進黨已死、英皇萬歲！」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）時事評論員金恒煒今（9）日在自由時報專欄中指出，賴清德參選以來，人民已看到了一件殘酷事實，那就是民進黨已被小英掏空，他措詞強硬，直言「民進黨已死、英皇萬歲！」

金恒煒批，蔡英文花了十年，一步步「偷樑換柱」，將民進黨轉化為英黨。他以過去的文章記錄為證，指蔡任黨主席時，一手掌握黨機器，一方面又聲稱民進黨並非以黨領政，黨不過是她的權力工具。

金恒煒指謫蔡英文無視資政批評、九合一選舉失利之事實，置民進黨與台灣前途於不顧，「一手拿經、一手執劍」，剪除一切障礙，只圖我皇必須連任。他砲轟蔡英文坐擁總統資源，以各種利誘遂其目的。他信誓旦旦地指出，曾有英派大將以一百萬元酬勞，意圖透過某媒體人暗算賴清德，最後該名人士卻步不敢為之，轉將款項捐給民進黨了事。

金恒煒披露，蔡英文除了召喚媒體、文化到藝術界的各行各業人士到府到邸，還以電話施壓平面媒體、透過英派電子媒體封殺名嘴。從這諸多行徑觀之，如今在初選上做手腳、「沒收民調」，也不足為奇。

金恒煒痛陳，難道民進黨真要與英一起陪葬？民進黨的價值將為了一個人全部葬送，而沒有公正、透明的初選，遑論團結？日前陳師孟揚言「票不入匭」，就是「集體意識之警告」。

金恒煒部落格；http://wenichin.blogspot.tw/