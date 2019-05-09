新北打造友善城市 善待環境友善拍攝 藝人納豆:「讚」

一個進步的國際大城市， 對於環境的友善往往是評估城市價值與競爭力重要的指標， 一如紐約的中央公園或倫敦的海德公園都為城市發展的庸庸碌碌中增 添了些許自然與人文的風采。日前台視實境外景節目《綜藝3國智》 至新北市板橋新板特區取景拍攝，節目工作人員表示:「 原本以為在人潮眾多時間申請市府大樓及萬坪公園會有很多阻礙， 沒想到這麼順利。」。在新北市同仁的協助與支持下， 展現明快的行政效率，讓《綜藝3國智》劇組大聲比讚， 主持人納豆更開玩笑說:「這跟我沒關係吧!」。 雖然是該劇組首次在這取景拍攝， 但其實新板特區早已出現在許多影視作品中， 讓一般人感覺遙不可及的政府官舍事實上卻是如此親民。

新北市萬板特區就蘊含了與歐美先進城市相同的發展軌跡， 從新北市政府的市民廣場隔著三鐵共構的板橋車站再到萬坪都會公園 ，周邊景觀空橋連結的現代景觀，正體現了新北市這個城市的價值， 猶如縣民大道上的車水馬龍及市民廣場上人們川流不息的現代都會感 ；而佔地1.5公頃的萬坪公園，有著昂然綠意與清新空氣， 以及因溼地復育讓都市中白天有著蟬鳴鳥語， 晚上則是蛙蟲交響樂相伴。

新北市政府致力於建立友善城市的願景， 對於友善環境空間上不僅是追求摩天大樓， 更重視提昇市民生活品質， 因此將最繁榮的新板特區打造為城市綠帶， 而市府重視城市美學的成果也讓影視產業為之驚艷。

對於建立影視產業友善環境一向戮力以赴的新北市政府而言， 市府各單位對於影視拍攝的配合與協調都是以劍及履及的態度， 在這次《綜藝3國智》拍攝過程的溝通協調更是一覽無遺， 也展現出新北市政府對於打造友善土地環境與友善影視展業的願景與 努力。