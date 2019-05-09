光復國小「瓦楞紙圖書館」揭牌　學生驚呼不可思議

光復國小「瓦楞紙圖書館」揭牌。(照片由新北市政府教育局提供)
新北市中和區光復國民小學『紙圖書館』今（9）日揭牌啟用儀式，以「閱讀、環保、珍惜、感恩」為主軸，提供環保瓦楞紙做成的桌椅、書櫃，打造活潑有趣的「紙圖書館」，讓孩童享受閱讀的樂趣。
正隆股份有限公司、大園汽電共生公司和山隆通運公司攜手合作，在新北市中和區光復國民小學設立全台第16座『綠色書香 紙圖書館』，今天正式啟用，學童看到瓦楞紙做成的桌椅、書架，都覺得很新奇，四年級賴彥承覺得紙可以變成家具，非常不可思議，組裝過程中更發現紙有很強的韌性，需要花一些力氣才能完成，和平常接觸的紙張形式很不一樣；三年級呂辰萱說，本以為椅子是木頭做的，坐下去發現觸感不一樣，是很新奇的體驗，館內的紙樹是她最喜歡的角落，因為樹中還藏著書本；另外三年級蔡沂霏自從發現整間圖書館都是紙做的，還有許多紙製的裝飾品，而且擺放書籍的方式和一般圖書館不一樣，讓她很想每天進去閱讀。
正隆關懷兒童基金會執行長李春和表示，期盼讓活潑有童趣、色彩明亮的紙圖書館，帶領孩子歡欣閱讀，館內的瓦楞紙桌椅、展示架及裝飾品等，都是將紙類資源回收再利用，視需求做成不同厚度和重量的紙製品，紙桌椅非常耐重且堅固，背後更具「節能減碳 資源再利用」的環境教育最佳典範，希望師生都能珍惜與感恩得來不易的資源，用心學習。
新北市教育局自100年至107年底已完成253所國中小圖書館的改造，今年預定將再完成21校，改造後的圖書館活潑、明亮，各校呈現不同的主題特色，例如瓜山國小的礦坑意象、石門國小的燈塔情境等，孩子們的到館率及借閱率顯著提昇。而於106學年度完成圖書館改造的北大國小，透過全校師生一同參與的『圖書館命名海選及票選活動』，將圖書館命名為「BOOKS布克斯城堡」，結合本市2019新北閱讀節活動，辦理全校畢業生夜宿圖書館活動，深獲親子好評。未來教育局也將持續補助本市學校辦理相關活動，讓更多的孩子能到本市不同學校的圖書館，感受本市各校圖書館的獨特魅力，並從而深化孩子的閱讀興趣與能力，除了孕育孩子終身學習的核心素養外，也讓閱讀教育成為新北市邁向智能城市的厚實基礎。