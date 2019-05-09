光復國小「瓦楞紙圖書館」揭牌　學生驚呼不可思議

新北市中和區光復國民小學『紙圖書館』今（9） 日揭牌啟用儀式，以「閱讀、環保、珍惜、感恩」為主軸， 提供環保瓦楞紙做成的桌椅、書櫃，打造活潑有趣的「紙圖書館」， 讓孩童享受閱讀的樂趣。

正隆股份有限公司、大園汽電共生公司和山隆通運公司攜手合作， 在新北市中和區光復國民小學設立全台第16座『綠色書香 紙圖書館』，今天正式啟用，學童看到瓦楞紙做成的桌椅、書架， 都覺得很新奇，四年級賴彥承覺得紙可以變成家具，非常不可思議， 組裝過程中更發現紙有很強的韌性，需要花一些力氣才能完成， 和平常接觸的紙張形式很不一樣；三年級呂辰萱說， 本以為椅子是木頭做的，坐下去發現觸感不一樣，是很新奇的體驗， 館內的紙樹是她最喜歡的角落，因為樹中還藏著書本； 另外三年級蔡沂霏自從發現整間圖書館都是紙做的， 還有許多紙製的裝飾品，而且擺放書籍的方式和一般圖書館不一樣， 讓她很想每天進去閱讀。

正隆關懷兒童基金會執行長李春和表示，期盼讓活潑有童趣、 色彩明亮的紙圖書館，帶領孩子歡欣閱讀，館內的瓦楞紙桌椅、 展示架及裝飾品等，都是將紙類資源回收再利用， 視需求做成不同厚度和重量的紙製品，紙桌椅非常耐重且堅固， 背後更具「節能減碳 資源再利用」的環境教育最佳典範， 希望師生都能珍惜與感恩得來不易的資源，用心學習。

新北市教育局自100年至107年底已完成253所國中小圖書 館的改造，今年預定將再完成21校，改造後的圖書館活潑、明亮， 各校呈現不同的主題特色，例如瓜山國小的礦坑意象、 石門國小的燈塔情境等，孩子們的到館率及借閱率顯著提昇。 而於106學年度完成圖書館改造的北大國小， 透過全校師生一同參與的『圖書館命名海選及票選活動』， 將圖書館命名為「BOOKS布克斯城堡」， 結合本市2019新北閱讀節活動， 辦理全校畢業生夜宿圖書館活動，深獲親子好評。 未來教育局也將持續補助本市學校辦理相關活動， 讓更多的孩子能到本市不同學校的圖書館， 感受本市各校圖書館的獨特魅力， 並從而深化孩子的閱讀興趣與能力， 除了孕育孩子終身學習的核心素養外， 也讓閱讀教育成為新北市邁向智能城市的厚實基礎。