我敦睦艦隊訪索羅門　索國總理登艦展現友台情誼

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）繼馬紹爾群島後，海軍敦睦支隊近日訪問了另一太平洋友邦索羅門群島。昨(8)日在海軍磐石艦上舉行的酒會，索國總理蘇嘉瓦瑞與外交部長馬內列等官員都出席，展現對台友好情誼。

台灣共有6個太平洋友邦，包括索羅門群島、吉里巴斯、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、諾魯。

索羅門群島日前組成新政府，台索邦誼是否穩固再度引發關注。外交部今(9)日發布新聞稿指出，海軍敦睦支隊於7至9日訪問索羅門群島，7日索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele），代表索國政府出席歡迎我敦睦艦隊抵港儀式。

外交部表示，8日在磐石艦舉行的酒會上，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）、副總理馬內尼亞努（John Maneniaru）、外長馬內列、前總理何瑞朗（Rick Houenipwela），以及多位內閣官員連袂出席，歡迎海軍艦隊到訪、展現對台友好情誼。

蘇嘉瓦瑞致詞時除表示歡迎海軍艦隊到訪，並感謝中華民國（台灣）政府與人民過去35年來與索國的合作及展現的友誼。他同時肯定台灣為索國重要發展夥伴，並稱索國面臨經濟發展、自然資源日漸枯竭、氣候變遷、人口急速成長等挑戰，亟需發展轉型且更長久的夥伴關係，確保國家團結與穩定。

外交部表示，蘇嘉瓦瑞也對台灣協助強化索國海巡，表達歡迎與感謝。此外，索國外交部長馬內列在7日的歡迎儀式上，重申對台索兩國政府及人民共享互利互惠外交關係的堅定信心，感謝台灣承諾持續協助索國發展。

駐索國大使羅添宏與敦睦支隊長王國強少將，則代表政府在艦上晚會向蘇嘉瓦瑞伉儷以及與會政要，祝福索國新政府順利開展任期，並重申台灣願與索國政府攜手合作，共同推動互利互惠的「踏實外交」，協助索國社經發展。

以上截圖為外交部8日在官方英文推特推文，文中指出海軍磐石軍艦抵達索羅門，駐索國大使羅添宏等人陪同索國外長登艦參觀海軍最大軍艦。