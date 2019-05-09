中華電信線上文件簽章系統「快意簽A+Sign」

中華電信於108年5月9日假台北君悅飯店舉辦「 金融新興技術應用及電信5G研討會」， 並以金融新興技術與大數據、搭配5G應用為主軸， 分享金融科技趨勢及最新產業技術。其中的線上文件簽章系統「 快意簽A+Sign」因日前甫成為國內首家通過國際大廠Adob e AATL(Adobe Approved Trust List)認可信賴清單的多元身分識別應用服務， 成為座談會上的一大亮點。

獲國際認證之簽章系統 為企業帶來多重保障

Adobe AATL認可信賴清單，為Adobe推動國際認證中的一項計畫。 透過憑證信任機制，讓全球數百萬使用者不需另外下載特殊軟體， 便能以Adobe Reader或Acrobat開啟數位簽署之電子文件； 在開啟顯示文件的同時，即能透過數位簽章驗證文件的真偽， 確保文件內容未遭到竄改。透過Adobe與中華電信共同為文件的 有效性背書，更提高了各產業重要電子文件的安全及可信度。

目前「快意簽A+Sign」廣泛運用於金融業、保險業、證券業、 醫療業、電信業、電子商務等，能提供合約簽署、電子對帳單、 信用卡繳費單、保單等文件的認證；政府機關也能用於數位證書、 電子公報、電子公文等公證文件上。 中華電信更投保高額商業責任險，包含產品完工責任、 契約責任及雇主責任等， 以及錯誤疏漏專業責任險賠償額度高達一千萬美元， 為客戶提供最大保障。

電子簽署暢行無阻 全面升級消費者的數位生活

中華電信「快意簽A+Sign」除整合PDF文件簽章元件， 還提供時戳服務及支援簽署文件之長效驗證功能， 有效提升業務效率。並持續致力於符合國際標準，每年通過WebT rust for CA國際標準稽核，成為國內首家通過Adobe AATL認同及信賴的公司，協助客戶快速導入數位化文件簽署， 加速作業流程數位轉型。