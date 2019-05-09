賴清德訪日會安倍心腹　若當選總統將依國際食品標準走

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）賴清德訪日會見首相安倍晉三胞弟岸信夫、安倍親信眾議員萩生田光一等多位重量級國會議員，針對台灣食安問題，賴清德表示採取國際食品標準，盼找回國際以及國人信心。

自由報導，前往日本訪問的前行政院長賴清德今（9）中午獲邀前往東京永田町國會附近，與自民黨青年局局長佐佐木及眾議員、經濟產業參議官瀧波宏文參議員等數名國會議員人分批餐敘，駐日代表謝長廷也以神秘來賓身分出席。

賴清德在餐會後轉往日本眾議員會館與多位重量級國會議員會談，其中包括首相安倍晉三胞弟岸信夫、安倍親信眾議員萩生田光一、財務副大臣眾議員鈴木馨祐等人。

賴清德今日與安倍晉三的胞弟岸信夫眾議員及其所領導的「促進日本臺灣經濟文化交流年輕議員之會」成員見面，並對台日關係、美國領導的「印太戰略」中的日本、台灣的角色，以及日本議員相當關心的台灣核食公投結果等議題交換意見。

會談中，黨代理幹事長荻生田光一等議員，都對台灣核食公投結果表達關切，表示食品進口應根據科學標準做判斷，很遺憾在台灣受到政治力量干預。

對此，賴清德表示，公投案會通過是因為台灣過去幾年發生過幾起重大的食安事件，讓台灣人民對食安問題非常敏感，也讓政治可以操作這個議題，幾天前他才跟在場的自民黨青年局局長佐佐木討論如何解決這個問題，結論就是「採取國際食品標準」，對於秋元司表示對台灣感到失望，賴清德也當場承諾：「我要找回你對台灣的信心，讓好朋友儘快來到台灣」。