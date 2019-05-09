因電影「海灘」而聲名大噪　泰度假聖地馬雅灣關閉到2021年

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)為了讓珊瑚完全恢復，泰國政府決定持續關閉度假聖地小披披島的馬雅灣到2021年。

法新社(AFP)報導，2000年時，一部由美國好萊塢影星李奧納多‧狄卡皮歐出演的電影「海灘(The Beach)」在泰國小披披島(Phi Phi Lay)的馬雅灣(Maya Bay)取景，意外讓它聲名大噪。

泰國海洋科學家Thon Thamrongnawasawat向法新社表示，泰國國家公園（Department of National Parks）「決定延長關閉馬雅灣二年，到2021年，讓生態得以完全恢復。」

他還說，待海灣重新開放時，遊客人數將受到限制，船隻也將禁止停泊。

代表該地區約200家旅遊和酒店業者的協會主席Wattana Rengsamut表示，對於當地旅遊來說，海灣關閉到2021年並非好消息。

泰國當局首次決定關閉馬雅灣是在2018年6月，當時只是暫時性關閉。4個月後，他們決定無限期延長。

位於泰國諾帕拉塔(Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi)國家公園的馬雅灣，每天吸引多達5,000名觀光客造訪，以及數百艘船隻進出海灣，嚴重衡擊當地環境生態。