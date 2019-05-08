澳「YIRRAMBOI明日藝術節」 台原民藝術團隊眾星雲集擔綱演出

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）今年5月，臺灣原住民藝術團隊將於墨爾本「YIRRAMBOI明日藝術節」期間，推出臺灣主題週，由臺灣原住民藝術家們共同展現臺灣原住民藝術創作能量及豐富多元之面貌，也讓世界看見臺灣原住民文化的力與美。

YIRRAMBOI明日藝術節為墨爾本重要的國際原住民藝術節慶，臺灣原住民藝術赴澳共襄盛舉，眾星雲集。此次赴澳洲的臺灣原住民藝術家共有五組，包括林介文Labay Eyong（太魯閣族）、歌手以莉．高露Ilid Kaolo（阿美族）、表演藝術者東冬．侯溫及兒路創作藝術工寮Dondon‧ Hounwn & Elug Art Corner（太魯閣族、泰雅族、排灣族）、TAI身體劇場TAI Body Theatre（太魯閣族、卑南族、賽夏族、泰雅族、排灣族、魯凱族）、以及羅斯瑪麗Rose Mary(泰雅族)。

第一組是藝術家林介文兩度(2014, 2016)奪得Pulima藝術獎首獎，並曾於西班牙、新喀里多尼亞及奧地利林茲藝術節參與聯展與駐村。



（圖片來源：原文會）

以莉．高露拿下第23屆金曲獎最佳原住民語歌手獎、最佳原住民語專輯獎及最佳新人獎三項得主，並多次獲邀至日本，舉辦個人演唱會。

（圖片翻攝自flyingv網站）

第三組藝術團隊由2014年獲得Pulima藝術獎首獎並曾赴日本、上海、加拿大等多國演出的東冬．侯溫，結合兒路創作藝術工寮演出。

（圖片來源：原文會）

第四屆Pulima藝術獎表演藝術類首獎得主TAI身體劇場，其編舞家兼創辦人瓦旦．督喜具豐富的國際合作經驗，舞團也曾於愛丁堡、印尼、烏茲別克、上海烏鎮巡演。

（圖片來源：原文會）

第五組是2018年臺灣原住民變裝皇后大賽冠軍羅斯瑪麗，將於本次YIRRAMBOI明日藝術節中，擔任原住民變裝皇后大賽評審及表演嘉賓。

（圖片取自Rose Mary 羅斯瑪麗 (@rosemary_besu)instagimg）

Taiwan Focus Program臺灣主題週為YIRRAMBOI明日藝術節中，專屬臺灣原住民藝術家展演之主題週，將於5月4日至5月11日陸續推出演唱會、展覽、表演及儀式行為演出、工作坊和變裝皇后大賽，並於5月6日在活動主場館「肉品市場」，舉辦「臺灣之夜」，活動中除了有當代視覺藝術家林介文，藉由「紅恐龍」的導覽解說，帶領大家探詢自身生命各個面向。

「臺灣之夜」中也將呈現此次代表臺灣之原住民藝術家展演片段，大量釋放各藝術家創作菁華，最後以臺灣原住民之傳統圍舞圓滿結尾，濃烈地將臺灣原住民文化於國際舞台上揮灑的淋漓盡致。

臺灣主題週節目表 節目 時間 地點 【演唱會】Barring Yanabul—原住民出動街道占領藝術計畫演唱會 演出：以莉．高露Ilid．Kaolo、艾麗絲．史凱 Alice Skye 05/04 19:30 Melbourne Town Hall - Portico Room Balcony 【展覽】紅恐龍 藝術家：林介文Labay Eyong 05/05 10:00-17:00 05/08-05/11 12:00-20:00 Meat Market - Stables 【工作坊】纏繞工作坊 藝術家：林介文Labay Eyong 05/05 13:00、15:00 Meat Market - Stables 【開放工作室】轉動的藥的力量 藝術家：東冬．侯溫與兒路創作藝術工寮Dondon．Hounwn & Elug Art Corner、彼德．沃波斯-克羅 Peter Waples-Crowe 05/07-05/10 13:00-13:40 05/11 14:00-14:40 Koorie Heritage Trust 【工作坊】樂舞工作坊 藝術家：TAI 身體劇場TAI Body Theatre、卡莉．雪帕德 Carly Sheppard 05/10、05/11 16:00 Chunky Move 【跨國創作演出】赤土 藝術家：TAI身體劇場TAI Body Theatre、卡莉．雪帕德Carly Sheppard 05/10、05/11 18:30 Chunky Move 【變裝皇后演出】原住民變裝皇后大賽 主持：Miss Ellaneous 評審及表演嘉賓：羅斯瑪麗Rose Mary 05/09-05/11 Meat Market

更多資訊：

Pulima Link: http://www.pulima.com.tw/Pulima/index.aspx

YIRRAMBOI官網：https://yirramboi.net.au/