囧！澳洲新鈔拼錯字 網友：特殊防偽功能

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）身為國幣，竟也會有印錯的糗事嗎？澳洲央行（Reserve Bank of Australia）去年發行新版50元澳幣紙鈔，近日卻被眼尖的民眾發現，把「責任」一詞的英文拼錯了。如此荒唐的錯誤，不知是誰的責任？

BBC報導，新版50元澳幣紙鈔，中間印製的是澳洲首位女性國會議員Edith Cowan，頭像背景看似草坪，實為她在國會演說的一段文字內容，不斷重述排列。

「身為唯一一名女性議員，我任重道遠，期盼能看到更多女性，一同登上國會殿堂。」（It is a great responsibility to be the only woman here, and I want to emphasise the necessity which exists for other women being here.）

不料，如此細小的字體，竟被抓到「responsibility」一字少了一個「i」，寫成「responsibilty」，還是在發行半年後才發現。50元澳幣是當地最廣泛使用的幣值，目前約有460萬張「誤印」的鈔票正在市面上流通。

澳洲央行9日坦承這項印鈔疏失，將於下一次印鈔時改正。不過也有民眾揶揄，這可不是什麼印錯鈔票的狀況，而是鈔票的「特殊防偽功能」。

圖／美聯社

新版澳幣50元鈔票（圖／澳洲央行）

舊版澳幣50元鈔票（圖／李文潔提供）