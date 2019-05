囧！澳洲新鈔拼錯字 網友：特殊防偽功能

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)身為國幣,竟也會有印錯的糗事嗎?澳洲央行(Reserve Bank of Australia)去年發行新版50元澳幣紙鈔,近日卻被眼尖的民眾發現,把「責任」一詞的英文拼錯了。如此荒唐的錯誤,不知是誰的責任?

BBC報導,新版50元澳幣紙鈔,中間印製的是澳洲首位女性國會議員Edith Cowan,頭像背景看似草坪,實為她在國會演說的一段文字內容,不斷重述排列。

「身為唯一一名女性議員,我任重道遠,期盼能看到更多女性,一同登上國會殿堂。」(It is a great responsibility to be the only woman here, and I want to emphasise the necessity which exists for other women being here.)

不料,如此細小的字體,竟被抓到「responsibility」一字少了一個「i」,寫成「responsibilty」,還是在發行半年後才發現。50元澳幣是當地最廣泛使用的幣值,目前約有460萬張「誤印」的鈔票正在市面上流通。

澳洲央行9日坦承這項印鈔疏失,將於下一次印鈔時改正。不過也有民眾揶揄,這可不是什麼印錯鈔票的狀況,而是鈔票的「特殊防偽功能」。

圖/美聯社

新版澳幣50元鈔票(圖/澳洲央行)

舊版澳幣50元鈔票(圖/李文潔提供)