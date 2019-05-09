李喬、唐美雲獲頒行政院文化獎　歌仔戲天后透露成功秘訣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第38屆行政院文化獎由傑出藝文界人士作家李能棋（李喬）、歌仔戲演員唐美雲獲得，多年來他們深耕文學及歌仔戲領域，提拔後輩不落人後，堪為文化傳承之表率。今（9）日頒獎典禮於華山文創園區舉行，由行政院長蘇貞昌頒發獎章及獎金新台幣100萬元。

得獎人李能棋（筆名李喬）現年85歲，為台灣重要客籍作家，小說作品以寫實風格為主，書寫人與生命的脆弱，多偏重描寫大眾生活，為平民請命代言，著有《寒夜三部曲》、《苦水坑》、《藍彩霞的春天》等重要作品，且被譯為多國語言發行。

其中，《寒夜三部曲》被認為是他最重要的作品，呈現出史詩級的寫作架構，以日治時期的台灣為寫作主體，表現出母愛的偉大、彰顯人民的尊嚴與苦難以及對土地的眷戀。

李喬強調，對於文化的理解以及反省是台灣人生存下去的重要課題，而文化是所有學科的底蘊，舉凡音樂、藝術、文學等都是開出的花朵，也因此他積極推動文化以及母語的傳承。

李喬致詞時幽默的感謝行政院在他得老年癡呆前頒發此獎，並對於埋首寫作而疏忽家人感到抱歉，更特別感謝妻子的支持以及照顧。

年事已高的李喬更對文學感興趣的人喊話，他的大門永遠為你們敞開，並歡迎找他交流，好好的「廢物」利用他一番！

另外，得獎人唐美雲出身歌仔戲世家，專長為歌仔戲文武生角，於1998年創辦唐美雲歌仔戲團，嘗試不同的表演形式推度年度大戲。結合傳統歌仔戲音樂和西方交響樂，充分展現多元文化融合的美感，擴大現代台灣歌仔戲表演形式。

唐美雲透露，年幼時曾因大環境艱苦被送給別人收養，然而，不到三天就慘遭「退貨」，不解的母親詢問下才知道，原來收養的人家拿唐美雲的生辰八字去算命時，算命的說她會在15歲「跟別人走」！因此把她送還給原生家庭。

唐美雲說明，自此父母開始慢慢地培養她對於歌仔戲的興趣，而她在父母身上看到了對於台灣文化的追求以及執著，十分的感動！這也影響了她後續創立自己的劇團，盼能完成父願繼續傳承台灣歌仔戲的文化之美。

唐美雲也不吝分享她的成功之道，她謹記父親的諄諄教誨「每一齣戲的成功，我們都必須付出十倍的心力去做，因為你永遠不知道台下來的是什麼人。」

頒獎典禮上，唐美雲歌仔戲團的子弟兵們也重現唐美雲過去曾飾演過的17個經典角色，包含法海、死神等。而學生們也在演出後哽咽的感謝唐美雲對他們的付出，不難看出師生之間珍貴的感人情誼。