新南向徵才 百家企業釋千餘職缺

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）政府力推新南向政策，鼓勵年輕人出走海外拓展就業機會。貿協本月起將於北、中、南舉辦三場「臺灣企業新南向市場攬才媒合會」，協助廠商延攬各界菁英。目前已有超過百家廠商參加，釋出超過1,300個職缺。

在新南向政策下，台灣企業對市場相關人才需求甚殷。此次徵才廠商產業多元，包括金融、資訊通訊、電子電機、機密機械、汽機車零配件、半導體、民生用品、食品及紡織業等逾百家，其中更有超過三分之一的上市櫃知名企業參加。

徵才廠商釋出之職缺種類也很多元，主要是傳統產業、科技、資訊業的儲備幹部，其他還有採購、市場分析、行銷企畫、人資等，甚至有專為外籍在台人士所開設的職缺，共有超過1,300個海內外工作機會。

應徵流程分三步驟：網路報名投遞履歷、活動前一週收到媒合企業職缺與洽談場次、活動現場與職缺主管面對面洽談。讓人才一天內即能有效面試多家企業，增加媒合機會。

本次徵才高雄首場將於5月21日於漢來大飯店舉行，其他活動場次詳如下表，可重複報名參加。

5月21日（二） 高雄場 10:00-17:00 高雄漢來大飯店金鳳廳

6月4日 （二） 台北場 10:00-17:00 台北國際會議中心2樓201會議室

6月13日（四） 台中場 10:00-17:00 長榮桂冠酒店長榮廳I

活動即起報名至5月31日截止，報名網址：https://events.taiwantrade.com/2019NSBR2，可先上網瀏覽職缺並投遞履歷；或洽承辦人：外貿協會市場拓展處 王于薇小姐、張珮瑩小姐02-2725-5200 #1817、1816。