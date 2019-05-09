【更新】南韓軍方：北韓今又發射飛彈　疑為2枚近程飛彈

更新時間: 2019/05/09 20:17

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 南韓聯合參謀本部（簡稱聯參）今(9)日表示，北韓今下午發射的不明飛行器，可能是近程飛彈。

聯參表示，北韓於當地時間今天下午4時29分和4時49分左右在平安北道龜城地區，朝東共發射兩枚疑似近程飛彈的不明飛行器，飛行距離分別為420公里和270公里。

南韓與美國情報部門正在對此進行深入分析。南韓軍隊目前已加強對北韓監視，保持戒備態勢，以隨時應對北韓再度發射武器的動作，韓美兩國也緊密合作，保持嚴密應對態勢。

這是北韓繼4日發射240毫米和300毫米口徑火箭炮、新型戰術制導武器後，時隔5天再次發射飛行器。

發稿時間: 2019/05/09 16:16

【快訊】南韓軍方：北韓今又發射飛彈 五天內第2次

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 最新外電引述南韓軍方人士指出，北韓今天(9日)又從該國西部地區發射至少一枚不明型號的飛彈。

這是最近5天之內，北韓第2次發射飛彈。具體的細節還不清楚。

北韓與美國目前正因為去核化的問題陷入外交僵局。5月4日北韓才剛發射過短程彈道飛彈，9日稍早北韓發布聲明宣稱5月4日發射飛彈是正常的自我防衛演習。對於南韓的批評，北韓也嗤之以鼻。