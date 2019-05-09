喔熊飛起來 讓世界看見台灣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「喔熊Oh bear」變身熱氣球前進泰國！熱情邀請泰國民眾來台參加即將於下個月開始的「臺灣國際氣球嘉年華」。

身為台灣觀光超級任務組組長的喔熊，去年在台東以熱氣球造型成功升空後，觀光局為擴大宣傳效益，今年特別推動「臺灣喔熊」飛向全世界，繼三月在馬來西亞初登場後，海外第二場展演獻給泰國民眾。10層樓高的圓滾可愛喔熊，掛著阿美族情人袋，翱翔在今天（9日）開場的「泰國合艾熱氣球嘉年華」晴空下。充滿臺灣特色的可愛造型，吸引現場民眾爭相拍照。

泰國是台灣的觀光重點客源市場，來台旅客人次逐年成長，2018年達32萬人次，為第十大來臺客源市場。觀光局持續與旅遊業者合作推廣來台旅遊優惠，於媒體雜誌推廣台灣特殊景點及觀光活動，邀請泰國民眾來台深度旅遊，體驗多元豐富的觀光資源，希望再推升人數高峰。

今年度喔熊組長將繼續前進世界，「以球會友」至歐洲、日本等地參加熱氣球嘉年華活動，藉此宣傳臺灣充滿魅力的觀光資源和特色活動，如「寶島仲夏節」、「東海岸大地藝術節」及「臺灣國際熱氣球嘉年華」等，在世界的天空印上台灣美麗的風采，吸引更多國際旅客來訪，向全球旅客大聲宣告，「It’s time for Taiwan！」。