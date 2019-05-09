挑戰太平洋乘風破浪10小時　47部水上摩托車前進石垣島

（台灣英文新聞/生活組 報導）為了挑戰太平洋，47部水上摩托車，今(9)日清晨5時左右，從花蓮港啟航，乘風破浪前進日本石垣島、與那國町，275公里的航程預計10小時，全程共5天4夜。

2019年台日水上摩托車國際友好交流活動，「花現八重山摩力太平洋」水上摩托車隊，今晨由花蓮港浩浩蕩蕩出港，航向太平洋。

這次國際交流活動有3部遊艇補給船、47部水上摩托車參與，由花蓮縣水上摩托車協會及新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、南區等車隊組成，總人數達95人。

中央社引述花蓮縣水上摩托車協會表示，台灣水上摩托車協會曾在2012年透過花蓮水上摩托車隊協辦，以33部水上摩托車完成花蓮到日本國與那國島的遠航挑戰。

今年的水上摩托車國際友好交流活動，是民間自發性的非營利活動。花蓮縣水上摩托車協會籌備長達兩年，目的是為了加強台日兩國友好情誼，推展花蓮觀光人文以及展現台灣人民的熱情。

今清晨5時左右啟航後，若海象不錯，預定10小時抵達石垣島，接著進行5天4夜的國際友好交流後返回花蓮。

這段航程不但是體力、精神與耐力的磨練，更是訓練水域救難人員、水文資料蒐集、保育環境認識的最好機會。

報導引述該協會表示，台灣雖然四面環海，卻因刻板觀念限制而無法讓民眾有更好、更直接親近水域的機會，而民眾也因相關教育缺乏而忽略自我危機意識與個人安全責任的承擔。

水上摩托車於2018年印尼亞洲運動會時，已列入正式競賽項目，花蓮縣水上摩托車協會期望藉由這次活動，讓世界看見台灣、讓世界看見花蓮，也能讓大家更認識水上摩托車。

花蓮縣水上摩托車協會47輛水上摩托車，於9日清晨5時自花蓮港啟航，預定航程10小時，抵達日本與那國島交流。圖為航行路線。（花蓮縣水上摩托車協會提供）中央社