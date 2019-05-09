〈時評〉被獨裁專制統一後的嚴重性

馬丁．尼莫拉（Martin Niemoller 1892-1984）說過：「當納粹黨來抓共產黨的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我不是共產黨；當納粹黨來抓猶太人的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我不是猶太人；當納粹黨來抓工會的人的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我不是工會的人；當納粹黨來抓天主教徒的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我是基督徒，不是天主教徒；當納粹黨來抓我的時候，再也沒有人站起來為我說話了。」

也有人曾說過：「自由與民主像是空氣，唯有失去的時候，才會覺得痛苦。」、「守衛家園，沒有人是局外人」。

台灣人民的立場很明顯的可分成三部份：1.台灣獨立(華獨、台獨)、2.向中華人民共和國靠攏(被統一)、3.中間選民(中間選民、政治冷漠者)。但世界上沒有一個正常的國家會願意被別人統治，甚至是政體開回頭車，從自由民主轉向獨裁專制。台灣有「向中華人民共和國靠攏」的人及政黨的存在，顯示台灣現在狀況岌岌可危。

被獨裁專制統一後的嚴重性

不管是深藍、泛藍、深綠、泛藍、中間選民、政治冷漠者，我們都應該正視被統一後的嚴重性，而我們的教育、與文化、還有媒體都沒有強化這個內容，而如果有政黨提出來討論，卻又被攻擊是在危言聳聽，但真的是如此嗎？而且部份黨派竟然還美化對方，放了許多中國(中華人民共和國)很美好的幻想來欺騙台灣人民？

中間選民、或是政治冷漠者認為政治與自己無關，顧自己生活都來不及，哪有時間管政治；或是曾經想努力但是社會與政治環境相當不友善，完全不理會，所以放棄參與政治，而當個中間選民、或政治冷漠者。但我們要知道守衛家園及在生死存亡的關頭，沒有人是局外人。但這樣的說法太表面，完全不知道被統一後的嚴重性。

現在最大的問題是中間選民、或是政治冷漠者不了解被獨裁專制統一後的嚴重性。這部份的人大多抱持著生活一樣過，誰來管理都一樣，可以隨便選、或是不選，但實際上錯了，大多數的人都抱持著五子登科（銀子、車子、房子、妻子、孩子）、追求一般正常快樂的人生，如：小確幸、言論自由、旅遊自由、經濟自由、宗教自由、安全、...等等，但我們如果失去民主自由的保護傘，我們還能有這些嗎？如果被統一後，會有怎樣的情況發生，見下述：

人權 (人身安全)：中華人民共和國對於法輪功成員的迫害。以及西藏的狀況。 居住安全：陸資的炒房、及房屋說拆就拆。 宗教自由：基督教的限制、人民宗教信仰的管制。 言論自由：說錯就消失。 資訊自由、安全、網路的限制：需要翻牆才能接觸世界資訊。網路新聞與社群媒體的監視，如中國政府祭出的網路審查、網路關鍵字的監控。 媒體自由：新聞審查。 法治：黨意高過法治。 婚姻、生育：參考維吾爾的狀況（變向的洗基因）、限制生育(以前的一胎化到現在的二胎化)。 食安問題：被統一後，食物出現問題，如：非洲豬瘟。 健保：大陸人會來濫用台灣健保資源，新生兒疫苗不夠，假疫苗在台流竄，一般藥物不夠，長照政策花台灣錢養中共人。 奧運：台灣參加奧運選手的參賽權消失，因為未必可以先贏過中國的選手。 政治：不能公投和選舉、除了共產黨以外，不能有其他政黨，以及香港的狀況一國兩制變一國一制。 經濟：稅要上繳中央，台灣被建設的部分變少。外資與台商的投資恐受限。以及參考香港的狀況。經濟作物農產大量銷往台灣，台灣農夫出現經濟問題。 生活：市容、餐廳、飛機到處有屎尿。不講理的陸客一堆。 娛樂1：戲劇題材與內容的審查與管制，如「限古令」，及電影創作的限制，如《非分熟女》、《風中有朵雨做的雲》等。 娛樂2：藝人收入的限制，如「限酬令」。藝人的政治立場，如支持「雨傘運動」導致藝人遭封殺 娛樂3(旅遊)：旅遊不再享有台灣那麼多的免簽，甚至限制人民出境。以及全世界最討厭的觀光客，就是中華人民共和國的人，被統一後從今往後不用在跟外國人解釋說明「Taiwan or Republic of China (台灣與中華民國)」與「People of the Republic of China (中華人民共和國)」的差異在那，因為大家都是「Chinese (中國人)」。

上述不足以描述，被統一後還有多少不良的影響，所以被獨裁統治後，生活完全會走樣。

換言之，抱持著誰來做都一樣的想法，真的會是一樣嗎？想要的五子登科、及一般正常快樂的人生還會有嗎？顯然都不會再有，所以即便綠得很爛，很想換掉，但是如果另一個是趨近被統一的黨派，我們不可以選，否則只是加速死亡。年輕人不可以繼續冷漠，要正視問題。甚至是相關的經濟合作都不可以，我們要參考斯里蘭卡的一帶一路發生的事件，見備註1。

中間選民、或政治冷漠者認為生活不好過，換誰來做都一樣。深究其原因就是因為藍綠鬥爭，導致族群分化，加上中共意識型態同化，才使台灣空轉。而在此會有人認為是因為民進黨的問題，才造成兩黨惡鬥，但我們要了解到，如果不是民進黨及其他人當初的努力，台灣現在還活在國民黨的專制時期，無法享有現在的民主自由。我們應該把毀滅台灣民主的因子掐滅，讓錯誤的政黨走入歷史，台灣才會步入正軌，也才更有希望走向五子登科與所謂正常快樂的人生，請參考下圖了解為什麼應該要投票。

有人認為如果消滅掉國民黨，而民進黨會一黨獨大，接著變得獨裁專制，到時候也不會更好。但這邏輯上是錯誤的，現在已然有一個大黨要讓台灣被統一，要先消滅毒瘤，讓台灣先活著，再來想辦法產生更多的政黨，讓多黨的民主政治步上正軌。好比說，你有盲腸炎（闌尾炎）跟腳痛，你要先解決闌尾炎（趨向被統一）以免變成腹膜炎（真的被統一）進而死亡，而不是先去解決腳痛（民進黨很爛）。

奧運選手要正視統獨及正名問題

去年的東奧正名公投，許多選手認為如果正名後，會被中共打壓參賽權，進而認為不該正名。但不良影響是國際上認為台灣人自己都不承認自己是國家，使得國際上漸漸認為台灣自己都放棄自己是國家，那為什麼要把你當國家，也就演變成中共的強硬手段，直接把九二共識撕毀，沒有一中各表，直接不承認中華民國是國家，並禁止台灣成為國家。

選手們不難忘記過去國際賽事上，處處被中共打壓，台灣與中共根本就是世仇。怎麼可以忍受跟他們成為同一國人。更別提被統一後，變同一國人，台灣的選手要參加世界賽事，就多了一層被中國的篩選，搞不好根本不給你機會去。所以台灣的選手們根本不該支持被統一的政黨，或是當個中間選民不投或亂投，你們只有一種投法就是投給讓台灣像個國家讓自己及其他選手真的有出賽權的政黨。

中國式法西斯主義(中華人民共和國)

從另外一個角度來討論為什麼我們不能加入中華人民共和國，被他統治，也就是票投給趨向被統一的政黨。歷史及世界的普世價值很清楚指出，種族歧視、法西斯主義會毀滅世界，也會毀滅自己，如：納粹。法西斯主義請見備註2。而中華人民共和國政府向法西斯主義靠攏的跡象已經不斷出現，見下述。

1.毛澤東一黨制，稱帝的習進平，專制國家的象徵。

2.言論自由和結社自由受到嚴重妨礙。官員蔑視民主(沒有民主自由)、法院服從黨的領導，而非法治。

3.鼓吹民族主義和民族復興。

4.前南華早報記者傑士柏．貝克認為中華人民共和國「不是恐怖瘋狂的希特勒式的國家社會主義，而是極類似貝尼托·墨索里尼法西斯主義早期的思想」。

如果中華人民共和國已然極為接近法西斯主義，如果台灣加入中華人民共和國的話，豈不是隨時要與他們一同沉沒。以及中國式法西斯主義根本可以視為納粹2.0，大家不會對中共的武力威嚇言論「留島不留人」感到陌生，這很明顯的就是種族歧視，更別提中共對新疆、西藏的作為。所以每個人都要作出正確的投票，而中間選民更是不能放棄自己的那一票。

中間選民的影響力

參考內政部戶政司的人口統計可以發現2020與2016相比，投票數佔總投票數的比例，20~39歲少了2.35%，40~59歲少了0.24%，而60歲以上多了2.59%。換言之，年輕、青壯年選票少了，而年老選票多了。比率變化請見備註3。意謂著中間選民若不出來投票將會讓未來被老年人大幅影響，會變成英國脫歐類似的情況。因這幾年民進黨執政，大家感覺不好，出現了換黨做看看的聲浪。所以可以假設為下表，數據資料請參考備註4。

綠 藍 第三黨 廢票或不投 (中間選民) 總計 此區間投票數

佔總投票數

的比例 37.19% 變 30% 20.57% 變 30% 8.51% 變 0% 33.73% 變 40% 100% 因此，綠連任的可能性相當危險，也就意謂藍的上任的機率大增，換言之被統一的機率就大增，那麼決定權就在中間選民上，故中間選民請不要讓台灣走向被獨裁統一的局面。 因此，綠連任的可能性相當危險，也就意謂藍的上任的機率大增，換言之被統一的機率就大增，那麼決定權就在中間選民上，故中間選民請不要讓台灣走向被獨裁統一的局面。

結論

台灣教育一直傳達一個意念，只要讀好書就好，其他不用去管，之後什麼都有，然而實際上是什麼都沒有。更甚至到出社會後，家庭的立場也影響著年輕人，認為年輕人只會讀書什麼都不會，要求年輕人聽從、順服家庭的意思來投票，還是不能有自己的想法，我們的學校及家庭教育滿滿的灌注接受被獨裁統治的基因。但年輕人有網路、學校、出國見過世面、社會洗禮、...等等，整個想法都錯亂矛盾，加上上一代的啃小與剝削，更被要求閉嘴及乖乖被奴役就好，使得對社會與政治冷漠。所以為了原生家庭的和諧，便隨波逐流；或是心裡很清楚投給被統一是錯誤，但與家庭意見相左，於是轉變為政治冷漠。

中間選民與政治冷漠者只關心自己的生活，但是「政治」與「經濟」是一體兩面，當政治完蛋，經濟也必然完蛋；而經濟的崩潰，也會讓政治出現亂象；我們可以不熱衷政治，但在大局觀上至少要知道政府與各政黨在做什麼，以免「被賣掉了還在幫別人數鈔票」。

台灣已經到了存亡的關鍵時刻(2020)，中間選民、與政治冷漠者不可以再繼續放棄自己的一票，即便認為投給哪一黨都無所謂，也應該為下一代想想。如果真的被統一的話，就會成為香港2.0。而鼓吹被統一(一國兩制、和平協議)的政客及其親人，大部分都可以跑到其它國家，而剩下的人沒有地方跑，那麼中間選民、與政治冷漠者還能放棄自己的選票嗎！更何況中國已快要成為納粹2.0，難道我們要加入進去找死嗎？

台灣歷經前人灑落的血汗，才成為亞洲少數有民主選舉的國家，雖未達完整。但「身為享有自由民主國家的人民，應盡的義務是捍衛自由民主，不向獨裁靠攏。」

－－－－－－－－－－－－－－－－

備註1：斯里蘭卡的一帶一路

《紐約時報》6月26日說，中共正利用貸款和援助增加國際影響力，並施展強硬手段收款。「一帶一路」全球投資和借貸項目實際上相當於是為全世界的弱小國家設下的債務陷阱。斯里蘭卡新政府難以償還他所攬下的債務。經過幾個月的談判，漢班托塔港口以及港口周圍1萬5,000英畝的土地最終落入中共手中。參考聯結：http://www.epochtimes.com/b5/18/6/30/n10525799.htm

---------------------------------------------------------------------------

備註2：法西斯主義

A.通用、泛型的法西斯主義的定義：

1.極致民族主義：強調國家民族認同的首要地位，對同質性文化、共享歷史、或民族的歸屬感。

2.革命：為扭轉民族衰敗並開創民族復興，是革命鬥爭事業來建立後封建、後自由主義及後蘇維埃的秩序。

3.復興：將社會轉變為民族共同體再生及復興的基礎，創造新民族性格及新國民。法西斯主義復興民族的作法包括破壞現有的民主政治系統、廣泛部署高度入侵性的社會工程、政治儀式的精心展示。

B.貝尼托·墨索里尼對法西斯主義的定義：為右翼的集體主義意識形態，反對社會主義、自由主義、民主和個人主義。

C.Stanley Payne對法西斯主義的定義：獨裁主義國家的創立、國家的管制、國家整合經濟層面、反自由主義、和反共產主義。

D.翁貝托·埃可對法西斯主義的定義：強調民族和種族相結合的「重生」。

E.Robert O. Paxton 對於法西斯主義的定義：是一種政治行為的形式，有著顯著的社會衰退、羞辱、和受害心理，並以對於統一、力量、和純正的崇拜加以補償之，在這種社會裡以群眾為根基的激進民族主義政黨與傳統的精英份子連結—雖然並不穩定但仍有效的互相合作，拋棄民主自由並追求暴力，以及沒有道德或法律限制的內部清洗和外部擴張的目標。法西斯的主張既是政治性的也是經濟性的，學者們研究這些成分的方式也有所不同。

F.梅里厄姆·韋伯斯特詞典定義法西斯主義：「一種政治哲學、運動、或政權（如同黑衫黨），將國家和種族的地位置於個人之上，並主張一個中央集權化的專制政府，由獨裁領導者所率領，嚴格的經濟和社會組織化，並強力鎮壓反對勢力」。

G.《大英百科》對法西斯主義的定義：「個人的地位受制於集體，例如某個國家、民族、種族或社會階級之下的社會組織。」法西斯主義通常結合了社團主義、工團主義、獨裁主義、極端民族主義、軍國主義、反無政府主義、反對自由放任的資本主義、反共產主義、和反自由主義的政治哲學。法西斯主義可以視為是極端形式的集體主義，反對個人主義。

－－－－－－－－－－－－－－－－

備註3：人口統計

內政部戶政司的人口統計(2018年底)，了解現在人口與年齡的分佈，見下表。

年齡 人數 比例 可投票佔

全體的比例 此區間投票數

佔總投票數的比例 0 ~ 19歲 4,366,492 18.50% 20 ~ 39歲 6,817,340 28.90% 28.9% 35.5% 40 ~59歲 7,351,783 31.20% 31.2% 38.2% 60 歲以上 5,053,317 21.40% 21.4% 26.3% 總計 23,588,932 100.0% 81.5% 100.0%

2016的人口與年齡的分佈，見下表。

年齡 人數 比例 可投票佔

全體的比例 此區間投票數

佔總投票數的比例 0 ~ 19歲 4,687,615 19.95% 20 ~ 39歲 7,117,388 30.30% 30.3% 37.8% 40 ~59歲 7,228,819 30.77% 30.8% 38.4% 60 歲以上 4,458,252 18.98% 19.0% 23.7% 總計 23,492,074 100.0% 80.0% 100.0%

---------------------------------------------------------------------------

備註4：2016總統大選的廢票或不投(中間選民)情況

2016總統大選的情況，已知2016總投票率為66.27%，見下表。