民視內戰再延燒！董事陳廷鼎控王明玉掏空民視逾11億

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）民視前董事長郭倍宏3月遭罷黜後風波未息，民視董事陳廷鼎今（9）日召開記者會怒控，王明玉在近10年以偽造民視榮譽董事長田再庭印章掏空公款逾11億元。

在前董事長郭倍宏被拔後，民視月初由王明玉接任該職務，而總經理缺由廖季方升任，但內部風波未息。風傳媒報導，民事董事陳廷鼎，偕同田再庭周四召開記者會，具名向財政部提出檢舉。

王明玉家族大挖民視金庫

陳廷鼎指出，王明玉過去不僅兼任總經理、常董及民投董事，弟弟王大源更兼任民視常董與民投董事，表哥范征鴻、監察人施雪秋（妹婿公司）等7人都是王明玉的親人或是心腹。除此之外，民視文化在2009年至2017年間，陸續轉帳總金額逾11億元資金至王明玉弟媳的人頭公司「富冠全球」炒作股票，中飽私囊。

陳質疑，富冠無擔保，竟可移走大筆資金、有如此大筆金額匯出，亦無公司簽呈給田董事長簽核，「田董事長直到北檢調查詢問時，才知道有富冠全球的存在」。

王明玉家族挖走民視資產不僅止於此，陳更說，在2014年「北京永展」向民視文化借貸3270萬元，此過程僅由民視文化公司代表人陳剛信、王明玉簽核，此借貸既無擔保，也無按時繳息，至今分文也未繳回民視。

陳廷鼎表示，在3月14日的董事會，王明玉家族污衊前董事長郭倍宏把5億元轉到私人帳戶，當天證明這筆錢完全在公司帳戶內未經動用。陳砲轟，隨著弊案曝光，真正掏空、轉至私人帳戶者就是王銘玉，「做賊喊抓賊，真的不要臉！」