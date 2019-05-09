研究：全球肥胖人口居高不下 農村人口生活改變是主因

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)國外一組研究團隊展開為期32年的大型研究，針對200個國家、1.12億名成年人進行身體質量指數的觀察。

法媒「世界郵報(le Monde)」報導，由倫敦帝國理工學院全球環境健康專家也是研究的合著者Majid Ezzati率領的團隊，自1985年到2017年間發現，男女每人平均體重增加了5到6公斤。

當中有超過55%的體重指數增長來自農村人口。在收入較低的國家，農村人口的體重增長有時可達80%。排除沙哈拉沙漠以南的非洲，全世界的肥胖都有增長的趨勢，甚至比都市還快。

據世衛組織數據，自1975年起，全球肥胖人數增長近三倍，到2016年18歲以上的成年人中，逾19億人超重，其中超過6.5億人已達肥胖程度。

法新社(AFP)報導，該研究將富裕國家與貧窮國家區分出來，發現都市化是肥胖的主因。

Ezzati指出，公共衛生話題傾向關注城市生活的負面議題。他還說，事實上，生活在都市裡的人較有管道獲得較好的營養並做運動。相反的，在某些中低收入的國家的農村地區，肥胖的增長趨勢全因生活習慣的改變所致。這是由於農村的人較容易取得過度加工的食品與含糖飲料，使其體重增加，另外則是機械化的耕作降低他們的運動量。因此，生活在這些區域的人口從原本的營養不足已逐步變成營養不良。

Ezzati說，隨著生活品質的提升，農村人口要面對新的挑戰，也就是他們不需要吃足夠的食物而是要吃優質食物。

有鑑於此研究，研究人員表示應重新檢視，通常僅集中在都市裡的反肥胖政策，而是要更全面性。新研究報告已於8日刊登在《自然》科學期刊。