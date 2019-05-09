潛艦國造專用廠區動土　X型尾舵翼潛艦模型首曝光

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（9）日南下高雄主持海軍潛艦國造專用廠區動土典禮，現場也首度對外展示未來國造「X型尾舵翼潛艦」外觀模型。

蔡總統致詞時表示，回顧過去三年，雖然在推動國艦國造的過程中遭遇許多批評、質疑、抹黑、甚至是威脅，但今日的動土典禮，便是以實際行動證明台灣是可以做到國防自主的。

「和平靠國防，落實國防自主，是我不變的決心」，蔡總統指出，台灣目前服役的潛艦面臨年歲高或數量不足，但又礙於中國施壓，而造成國外不敢售予台灣等情況，因此國造是唯一的道路。

蔡總統提及，她帶領海軍、國家中山科學研究院及造船業克服種種困難，堅持國防自主的決心，已被國際看見，並獲得許多國家支持與協助，「今天之後，海軍、中科院和台船將要進入建造階段，所面對的挑戰將會更為險峻。身為三軍統帥，我有堅持的決心和勇氣，引導大家面對挑戰、克服困難。」

蔡總統隨後也透過臉書向國人表示，「和平不會天上掉下來，國防不是靠嘴巴講，而是要靠具體的行動！」她指出，潛艦國造將可以創造及提升國軍戰力、強化研發能量、帶動產業發展的三贏局面，「歷史上第一次，台灣人自己做的潛艦，就要實現了！」

據了解，今日舉辦動土典禮後，廠區預計明（2020）年底完工，而首度曝光的IDS潛艦模型，其首艘原型艦最快將於2024年下水。

今日的潛艦國造廠區動土典禮，海軍也安排劍龍級潛艦「海虎軍艦」駛入會場旁碼頭水道，全艦官兵並以站波及鳴笛等禮節向蔡總統致敬。