拜訪令人驚豔的地理與人文景觀 -- 玉山國家公園瓦拉米步道

（台灣英文新聞/廖秋煌 報導) 玉山國家公園東部園區的瓦拉米步道，有別於園區內的高山景觀，有著中低海拔的溪谷及闊葉林；平緩的地勢、茂密的林蔭及沿途瀑布吸引了眾多的遊客到此一遊。 瓦拉米的名字是日語蕨類的意思，也反映了步道沿途豐富的蕨類植物。

沿著步道一路蜿蜒而上，沿途可見山黃麻、臺灣胡桃以及其他的闊葉樹種，而潮濕的環境也適合蕨類在其中生長。豐富的植物相同時孕育豐富的動物相，在步道上可能會與臺灣獼猴、山羌、藍腹鷴不期而遇。

這裡同時也是臺灣黑熊數量最多的地方，如果有機會在這裡看見牠們，請保持距離，並且不要驚擾牠們喔。

而地形景觀也是步道的一大特色，這裡有著臺灣島上最古老的岩層，從裸露的山壁中可感受來自大地的力量。而水也從外部形塑了大地，除了在步道旁的拉庫拉庫溪溪谷，步道中也時時可見飛瀑及山澗，其中，流瀉於吊橋旁的山風瀑布最為壯觀。

除了豐富的自然資源外，這裡過去是布農族活動的區域，而步道原是日本統治時期為加強對山區控制所開闢道路的一部分，因此沿途也可見到過去所留下的人文景觀，例如路緣石、駁坎及吊橋等，雖然過去設置的駐在所現在都已不復存在，目前都已整修為平台供人休憩；讓遊客在親近大自然的同時，也能讓人遙想過去的歲月。