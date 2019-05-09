新加坡打擊假新聞法 維權人士：言論自由之災難

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）新加坡國會昨（8）日通過一項旨在打擊假新聞之法案，政府有權移除特定線上內容，然而星國政體本就帶有威權色彩，此法不免引發維權人士批評，恐斲傷言論自由。

衛報報導，根據該法，新加坡有關單位有權要求線上平台更正、移除其視為錯誤資訊之內容。發布假消息者將面臨10年刑度或處以100萬新幣（約新台幣2,302萬元）之罰鍰。

然而，真假資訊如何判別？谷歌（Google）、臉書（Facebook）等科技巨擘憂心，此舉恐引發濫權疑慮。

人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）更直言，此法對一般百姓可說是網路言論自由之「災難」，對網路新聞平台之獨立性也不啻為一記重擊。國際法學家委員會（International Commission of Jurists, ICJ）也認為，此法刑罰重、範圍廣、欠缺言論自由之明確保障，極可能遭到濫用。

新加坡宣稱，其作為全球金融中心、人口組成與宗教信仰複雜，加之網路服務普及，極易受到假新聞威脅。根據無國界記者組織2019年發布的全球新聞自由指數（Press Freedom Index），新加坡在180國中排名並不佳，名列151，劣於俄國與緬甸。