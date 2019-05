(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國國會眾院外交委員會於美東時間8日舉行「中國在亞洲與美國逐漸增加的影響力」聽證會。委員會貼出的說明海報上,除詳列中國以「一帶一路」政策作為其外交策略外,也提及中國逐步提升對台軍力、增加武統台灣的選擇方案,盼能擊敗(defeat)台灣。

《自由》報導,「中國在亞洲與美國逐漸增加的影響力」( China's Growing Influence in Asia and the United States )聽證會海報附上一幅中華民國國旗,眾院外交委員會也轉貼在臉書上加以宣傳。

聽證會除多位眾議員出席外,華府智庫「新美國安全中心」( Center for a New American Security)亞太安全資深研究員克里曼博士(Daniel Kliman) 、詹姆士敦基金會(Jamestown Foundation)中國項目研究員馬提斯(Peter Mattis)、美國外交關係委員會高級研究員、亞洲項目主任易明(Elizabeth C. Economy)等人也都出席。