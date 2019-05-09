港台雙人舞「無用」超給力　6月淡水雲門首演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）雙人舞作「無用」由台灣編舞家周書毅，以及香港舞蹈家王榮祿編創，為過去處於低潮時期的兩人共同碰撞出的火花，將於6月淡水雲門劇場首度來台演出，兩人也於近日分享創作歷程。

「無用」已在2016年於香港首演，當時媒體下了一個標題「在『無用』中找到另一種力量。」作品的誕生為香港的不加鎖舞踴館（Unlock Dancing Plaza）團長王榮祿，前往台東邀請周書毅參與舞團當時的創作「男生」。



來自香港的舞蹈家王榮祿（左）及周書毅（右）分享創作過程（攝影：劉壁慈）

當時正處於低潮的兩人，透過分享消極的無用感，進而共同產生新創作。從2016年到2019年這段期間，他們透過舞蹈各自在當時無用的力量裡慢慢跳回生活的日常。

針對這3年的轉變，周書毅提到，我們都曾經在生命中感受無用，對於世界的混亂，對於生命的困頓，在不同的階段裡，也許你曾感受到自己無用與無力的時刻，直到渡過的那一刻，你才知道「無用」是什麼？

王榮祿表示，在面對生活上的無力感也有來自社會的動盪和世界的紛亂，但選擇簡單並看似無用的生活方式，其實也能獲得強大的生命力去面對。

王榮祿的回答與周書毅的看法相呼應，其為「無用是在思考有用的可能，也是對於生命反省的一個課題，幸運的是多數人生活在衣食無缺，沒有戰爭的環境時代裡，面對的多是生活的挑戰，而生命無用的課題都是年老才遇見，如果能夠提早去省思，那也許能更面對自己的有用之處。」

周書毅提到當時創作時，周遭的環境帶給他的衝擊，還有許多的反思。一開始的創作發展是從生活狀態談起，充滿當時個人心理狀態的無力感；但仔細思索「消極值得分享嗎？」，也讓他們重新從消極中點燃動力。

被問及「跳舞是無用的事嗎？」時，周書毅說明，跳舞對他是十分有用的，能夠分享、創造語言，從這非文字敘述的語言中交流，感受身體的想像世界。

周書毅透露，但跳舞也曾無用，當他沒有辦法繼續以舞為生的時刻，舞蹈在那個時刻正是如此無用，每當他想起自己是如何渡過的，又會再次充滿力量了！而這也是為什麼會做這作品的緣故。

「無用」邀請聲音設計許敖山與燈光設計李智偉共製，他們為這作品在微光巨聲中，創造了屬於作品的縫隙之光。另外，在香港首演時的座位，為舞蹈家們們從友人家裡借來的「無用」的椅子。

「無用」將在6月15日及16日雲門劇場演出，其觀眾席與空間的轉變，也將讓作品更加不同。更多詳情請前往Unlock Dancing Plaza查詢，或是上網購票。