水試所研發水下殘餌監控系統 餌料成本最高省10%

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為準確掌控投餵量， 減少餌料浪費，行政院農業委員會水產試驗所成功研發水下殘餌監控系統，估計可節省5%到10%的餌料成本，目前已技轉二家業者應用。

水試所表示，黃鰭鮪（Thunnus albacares）是台灣未來箱網養殖的重要潛力魚種。黃鰭鮪每年會洄游至我國西南海域，由於大部分為幼魚，口感差、價格低，且漁獲過多未成熟小型魚不利於資源的再生。

水試所沿近海資源研究中心與合作的養殖業者在恆春海域水深約27公尺處，佈設一口直徑約20公尺的箱網，進行黃鰭鮪養殖試驗。箱網採可沉式設計，遇颱風侵襲時，可下沉至水下10公尺以上。初步試驗結果顯示，本魚種的罹病率及寄生蟲的危害均相當低，養殖過程中最主要的成本支出為餌料費用。

以目前箱網中放養的300尾黃鰭鮪幼魚為例，約需養殖3年才能達到36公斤之上市體型，期間餌料花費高達新台幣800萬元，占養殖成本的一半以上。利用水試所研發的水下殘餌監控系統，可透過網路將餌料投餵及魚類攝食情形直接傳到船上及陸上辦公室，讓岸上人員即時掌握，並據以調整投餵量，估計每口箱網每年可省下20萬元的餌料支出。

此外，亦可用以觀察養殖生物的活動情形與健康狀況，目前養殖業者已運用於海鱺箱網監測，可即時發現箱網是否破損，避免魚類逃逸，有助於提高養殖整體效益。其效能現已受業界青睞，目前已技術移轉給2家業者，並將於今年9月下旬於高雄展覽館舉辦之2019台灣國際漁業展展出。