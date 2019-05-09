「需要被聽見」正視長輩聽損問題　李千那、西哥感人演出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）金馬金鐘雙影后李千那攜手「西哥」陳博正，演出微電影「需要被聽見」，呼籲大家關心家中長輩聽力問題以預防不幸發生，作品已於於母親節前夕感人上映。

微電影「需要被聽見」由黃明春執導，找來現實生活中苦為聽力問題困擾的陳博正，以及首次擔任聽力大使的李千那擔綱演出。李千那由於先前接連皆演逆女角色，在演出此作品時常被導演叮嚀要柔美一點。

李千那分享，第一幕劇中媽媽燒開水，聽力受損無法聽到水燒開聲時，她口吻嚴厲、眼神尖銳受到導演特別叮嚀要甜美一點，因而開始多練習撒嬌。

李千娜透露，本來擔心有一場和媽媽的哭戲會演不好，因為自己沒有和媽媽相處的經驗，但她發現演員會給演員力量，當她更入戲且相信其他角色時，眼淚就自然一發不可收拾。

黃明春表示，千那把都會女子堅強中帶點逞強、盼望獨立但對媽媽放心不下的情感，表達得恰到好處，相信「需要被聽見」一定會勾起大家和媽媽相處的回憶，進而重視媽媽沒有說出口的心情，讓她們的需要被聽見。

陳博正表示，以前沒有戴助聽器時，日常生活常為聽力問題所擾，無法和別人正常的溝通，導致人際關係、親子關係、事業都面臨問題，後來透過助聽器輔助，他笑稱吵架再也沒輸過！

擔任「聽力大使」的李千那呼籲，聽力就像視力一樣會隨年齡退化，40歲以後聽力開始受損，到65歲以上，家中每3位長者中，就會有一位可能受聽損所擾，如果聽不到燒水鳴笛聲（約70分貝）、電話聲（約80分貝）時，就可能是重度聽損狀況。



需要被聽見（影/Youtube）