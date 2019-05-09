南非國會大選 非洲民族議會表現受矚

南非8日舉行5年一次國會大選，選舉將依政黨得票率分配400席國會議員，再代表人民選出新總統。南非最大黨非洲民族議會（ANC）聲望是否回升，仍值得觀察。

獨立選舉選委會（Independent Electoral Commission，IEC）預計11日公布選舉結果。

這次國會大選共有48個政黨參選，2675萬6898已經完成登記的選民在全國2萬2925個投票所，投下手中神聖的一票。

事實上，已有2萬9334名符合資格的選民，於4月27日在全球121個國家的南非指定辦公室投下選票。

此次為1994年取消種族隔離政策後第6次全國大選，各政黨依得票率分配400席國會議員，再由新當選的國會議員代表人民選出新任總統。

這次大選將產生國會議員及省議員，每名選民有兩張選票，一張是國會議員一張是省議員。基於選黨不選人的政策，選票上只有各政黨主席照片而沒有任何候選人的名字。

目前已有8170名候選人登記參選國會議員，超過一萬5000多名候選人登記參選省議員，盛況空前。

值得一提的是，每名選民在進入投票站後，工作人員會以特殊墨水筆在選民左手大拇指指甲底部，畫上兩週內難以磨滅的印記，避免重複領取選票，十分特殊。

1994年南非舉行第一次不分種族膚色的全國民主投票選舉，當年選舉結果由非洲民族議會（ANC）以62.65%的得票率取得壓倒性勝利，並由當時76歲的黨主席曼德拉（Nelson Mandela）出任新南非第1任總統。

時任「國家黨」（NP）黨主席與總統的58歲白人戴克拉克（Frederik Willem de Klerk），改為擔任副總統，藉此取得黑人與白人間的平衡，共同與曼德拉帶領國家走進一個全新的民主政治體制。

本屆大選也是曼德拉2013年12月辭世後第2次全國大選。選民以智慧延續曼德拉民主和平精神，投票過程平和。

近年來，前總統朱瑪（Jacob Zumb）連續貪腐醜聞曝光後，曾經佔有絕對優勢的ANC聲望大跌，雖經黨內變革勵精圖治，漸露曙光，但是否得到人民的支持，仍待最後開票結果。