〈時評〉別鬧了，民進黨的老大們！

首先，兩個問題：（一）先有比賽，還是先有比賽規則？（二）比賽規則能不能改？

問題（一）其實是個不是問題的問題：連規則都沒有（先訂好），比賽如何進行？怎麼個玩法？問題（二）其實還是個不是問題的問題：十項鐵人楊傳廣因計分方式改變而未能在1960羅馬奧運奪金，戴資穎因世界羽聯改變賽制於去年4月拱手讓出球后寶座，可見，比賽規則當然能改，也真的每隔一段時間就有所修改（楊傳廣、戴資穎是否吃了比賽規則改變的明虧或暗虧，是另一回事）。

問題是：賽前為因應新局勢，預告有新的比賽規則，是未雨綢繆；賽後為針對原有規則的缺失進行修改，以供往後比賽之用，是亡羊補牢；在比賽進行的同時，一面改變這個、那個比賽規則，目的何在？又是什麼跟什麼？

連沒有選舉權的國中生、高中生幾乎都人手一機的今天，說台灣有500萬合格選民是手機持有使用者，許多年輕人更是沒有家用電話的純手機族，應該是不爭的事實；這些現象，不是三個禮拜、三個月前才如此，也應該是事實。

手機族、年輕人的權益應予尊重、考慮、量化，那當然！只是，幾天前（4月底、5月初）的民進黨立委候選人初選民調，怎麼都不見手機民調的身影？難道說，總統初選民調，手機族、年輕人的權益應予尊重，立委初選民調，手機族、年輕人的權益合該閃一邊涼快？

講白一點：民進黨提名候選人，要手機民調、排藍民調、全黨員民調、甚至於街頭民調、賣場民調、超商民調…，只要事先訂好遊戲規則，有什麼不可以？一面比賽，一面改規則，沒有公平、公正，只有不擇手段、因人設事是公開的，要把追求公平、正義、民主的選民當白痴耍玩嗎？

進一步言，民進黨因為出身草莽，所以沒有大老文化，只有老大文化。在民進黨羽翼未豐、缺乏資源的年代，這還不打緊；在民進黨已有眾多資源可以分配的今天，手握資源就是黨老大的老大文化，恐怕就是黨墮落的根源，也是讓醜陋人性、道德扭曲、價值觀沉淪在民進黨內肆虐的罪魁禍首了！

民進黨的老大們，別忘了，到2016年底，民進黨黨員人數才14萬多，今年初才26萬左右，這和民進黨總統、立委、縣市長的全國總得票數是相當懸殊的。在台灣的民主之路上，對不義政權長期抗爭的社運團體、街頭遊行從不缺席的民眾、太陽花挺身而出的學生們，非民進黨黨員恐怕不是大有人在，而是絕大多數如此。這些人的付出，無非為了一個更美好的台灣；這些人，絕對不虧欠有耕耘，更有收穫的民進黨一絲一毫！

相反的，司法改革交白卷、任用藍色思維的人事，僅此兩端，民進黨已然大大虧欠有台灣心的本土人士。民進黨的老大們，還想繼續威嚇綁架本土選民，小心成為民主的罪人！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）