抗暖化救兵 冰島將二氧化碳化為「岩石」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）正當地球面臨暖化威脅之際，冰島地質學家突發奇想，成功將二氧化碳轉化為「岩石」，假以時日，此技術可望成為對抗溫室氣體的利器。

RTE報導，此一「碳固定」（CarbFix）計畫集結了當地能源公司Reykjavik Energy、冰島大學、法國國家科學研究中心（CNRS）以及美國哥倫比亞大學的研究人員。

研究小組將二氧化碳注入孔隙多的玄武石岩層中，將之封存，使其固化為碳酸鹽礦物。此乃仿效自然界的運作，但原本耗時數千年的過程，如今卻能在科技輔助下大幅減少封存時間。

由於冰島擁有豐富的間歇泉、冰川與火山，半數能源來自地熱，CarbFix小組便將當地赫勒希迪地熱發電廠（Hellisheidi）作為其實驗室，從發電產生的蒸氣中擷取二氧化碳，液化、冷凝再溶入水中，接著將這大量的「氣泡水」透過管線輸至數公里外的一處區域。

氣泡水抵達後，以高壓注入地底1,000公尺深的岩層中，水體會將岩層空隙填滿，開始固化過程。經過了一番化學反應，只花了兩年就能讓其中的二氧化碳凝固，就此成為岩石的一部分。

此一技術的最大缺點，是需消耗大量的水，每1公噸的二氧化碳，需要25頓的水才能「點碳成石」。這對水資源豐富的冰島不成問題，但卻非乾旱地區所能負擔。儘管如此，這項封存方式還是不失為一項減碳妙方。