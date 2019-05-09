文博會吸引35萬人朝聖　五大經典特展總回顧

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019臺灣文博會創下許多歷年之最，集結設計、表演藝術、音樂等跨界人才吸引超過35萬人次參觀，共同編寫出台灣當代藝術文化風貌。

2019臺灣文博會首度擴大規模， 將展場延伸至5大展區，以「Culture On the Move—文化動動動」為主題，串聯華山1914文創園區、 松山文創園區、花博公園爭艷館、空總當代文化實驗場、 臺北機廠鐵道博物館等地展出。

文化部說明，今年臺灣文博會規模創歷年之最，歷時12天、 共有21個展館、舉辦超過300場活動、 動員200位表演藝術者、總計有25國家（地區）、570多家國內外品牌參與，由總策展顧問詹偉雄、 總策展人劉真蓉領軍，號召來自設計、表演藝術、 音樂界等跨領域創意人參與，共吸引超過35萬民眾探索， 重新認識臺灣這片土地。

臺灣文博會已於5月5日落幕，沒有跟風到或是來不及跑完全部展館的沒有關係，現在讓我們一起來回顧5大展區的精彩特色吧！

華山主題館-演變舞台



優人神鼓於臺灣文博會主題館「演變舞台」演出（圖/衍序規劃設計_董昱攝影）

華山主題概念館，「演變舞台」從傳統戲偶、唸歌到嘻哈、 搖滾等，近百小時表演節目輪番上演，陣容華麗，迴響熱烈。例如，「 優人神鼓」的開幕典禮表演， 演繹一場追溯及探尋臺灣文化根本的儀式， 呈現優人神鼓三十年的淬鍊，令人感動；結合傳統說唱藝術與綜藝文化的「鐵獅玉玲瓏」在文博會重出江湖， 澎恰恰和許效舜無厘頭的對話、輕鬆詼諧，讓現場座無虛席、 笑聲不斷；布袋戲大師陳錫煌與搖滾樂團「拍謝少年」 打造跨界野台大戲，呈現傳統與當代的震撼碰撞，人氣爆棚。

華山文化概念館-桃園、臺南、 屏東、臺東生活特寫



台東館由策展團隊「場外」策劃，呈現台東人一天使用的物品，借此一窺道地的台東文化（圖/台灣英文新聞 Lyla）

華山文化概念展區另一主題館「編輯地方」，集結桃園、臺南、 屏東及臺東四個地方特色館，以及動人的地方生活誌「本地The Place」，帶來耳目一新的觀展經驗。 其中，臺東館使用從臺東搬運來的26噸茅草與竹枝， 讓民眾徜徉草地，感受真實的臺東在地樣貌，深獲好評。

另外除了看展之外，深獲大眾喜愛的「山海廟集 大好辦桌」市集活動，匯集臺灣各地24家品牌的好滋味， 呈現廟埕熱鬧辦桌的型態，不少攤位都大排長龍，場面熱鬧澎湃。

文化大學堂-另類展演



文化大學堂「今日痛快」（圖/台灣英文新聞 Lyla）

位在空總的「文化大學堂」，打造別開生面的「混水釣蝦場」 實驗性展場，舉辦多項活動包括論壇、靜態展、工作坊、音樂表演、 紀錄片播放及釣蝦等，吸引不少⺠眾前來初體驗或重溫釣蝦趣， 並進一步思索環境生態的重要性；另一展區「今日痛快」由藝術家王鼎曄策劃，將中正堂重新打造成表演團體的排演練習場所。展

此外，位於松菸附近的臺北機廠「NEXT鐵道博物館」 ，首度打開國定古蹟「臺北機廠」的局部圍牆空間， 讓民眾一覽臺北機廠全景，並透過導覽列車、夜間燈光秀、 鐵道音樂會等活動，勾勒未來城市的無限想像。

松山文創園區-330間國內外品牌



以設計品牌為主軸的松山文創園區（圖/台灣創意設計中心）

以設計品牌為主軸的松山文創園區，作為品牌孵化之地， 每年提供平台，讓臺灣品牌有更多機會與國內外買家、 工藝職人交流。今年共吸引330家海內外設計品牌前來參展， 主辦單位策劃多個特色展區，如「NEXT」以飯店為主題， 徵集裝飾、傢俱、酒店日常用品等多領域設計品牌共同展出， 吸引不少買家前來，促成合作可能。

大日本市博覽會-職人工作坊



大日本市博覽會（圖/台灣創意設計中心）

「大日本市博覽會」 展區則舉辦多場「台日工藝職人工作營」活動， 參與民眾接觸到臺中漆藝 、苑裡藺草編織 、三峽天然染、越前漆器、陶磁器等素材與技法， 重拾生活工藝的溫潤感。

另外，國外亮點買家包括紐西蘭博物館Te Papa Tongarewa Museum of New Zealand、德國代理商BREVI MANU trade、香港ethos/city'super Limited、荷蘭Hourlux/ENTREPOT- KOHEZI/Misc Group VOF及英國代理商Notable Designs等國際選品通路。

花博公園爭艷館-原創地方角色



花博公園爭艷館（圖/台灣創意設計中心）

每年人氣爆棚的花博公園爭艷館，匯集超過240家圖像IP品牌， 吸引眾多民眾大排長龍，將喜愛的原創角色帶回家。 現場吸引多家文具類、玩具類、設計選物類買家前來， 包含日本東京電視台TV Tokyo、日本玩具商 Kiddy Land、日本公關公司LEGS COMPANY、英國知名書店 Magma、連鎖咖啡品牌 Cama Cafe、文具商Pentel等。

花博公園爭艷館亮點展區，由「黑青」團隊策劃「 Talent 100MOVES」，主題為「地方文化」， 邀集Talent100設計新銳共同創作， 以平面和AR擴增實境展出，與現場粉絲創造更多互動。此外， 為了讓民眾更親近原創角色明星，舉辦近百場簽名見面會、 時尚與插畫跨界設計分享會、人偶遊行等活動。 而100台限定扭蛋機放置於展場一隅，創造驚喜連連的體驗， 更是參觀爭艷館之必訪熱點。

此外，為深化圖像授權之思考，主辦單位舉辦「角色長期經營策略」 、「 IP經營要跟上潮流！」講座，邀請多位國內外授權產業權威， 如國際授權業協會（LIMA）全球業務部經理莎朗安懷茲曼（ Sharon Ann Weisman）、臺灣迪士尼產品開發設計副理徐崇展、 遊戲橘子品牌總監陳秉良等重量級講者， 分享圖像IP授權經營之道。