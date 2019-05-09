免路考駕照互惠　台與美印第安納州達協議

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）我國與美國印第安納州達成駕照互惠協議，外交部表示，未來國人赴印第安納工作、求學或定居，均將因此項互惠措施而更加便利。

外交部今（9）日透過新聞稿表示，在交通部、外交部及美國印第安納州政府的共同努力下，駐芝加哥辦事處於昨（8）日代表交通部與美印第安納州交通廳簽署駕照互惠協議。

駐芝加哥辦事處則表示，此協議由處長黃鈞耀代表交通部與印第安納州監理局長Peter Lacy簽署，並自即日起生效，此協議也是印第安納州與外國簽署的第一個駕照互惠協議。

這項協議使得雙方民眾得以免除路考，但仍需通過筆試的方式申請換發駕照。

外交部表示，這是全美50州中，第32個與我國簽署駕照互惠協議的州政府，也是本年迄今繼明尼蘇達州及美屬維京群島後，第三個與我國簽署相關駕照協議的州政府，充分展現美國地方政府對台灣的深厚友誼。

駐芝加哥辦事處指出，凡年滿18歲的我國國民且具有美國合法居留身分及印第安納州居住證明者，均可持我國有效護照及B、C、D或E類汽車普通駕照正本，先至駐芝加哥辦事處完成相關文書驗證或申請「駕照英文證明」後，連同在美國及印第安納州居住證明等相關文件至印第安納州各地監理站接受視力檢測並通過筆試，即可免路考申換該州行車駕照。