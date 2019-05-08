長榮航空今公告：罷工若衝擊營運　將停發年終、不調薪

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 長榮空服員醞釀罷工，所屬桃園市空服員職業工會即將於下週一(13日)開始發起罷工投票，恐衝擊暑假旅遊旺季。

長榮航空今(8)日公告稱，若罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，直至恢復獲利為止；且於罷工首日起3年，暫停所有員工與眷屬優惠機票；不過長榮也有但書，若空、地勤員工於罷工期間支援出勤，不受此限。

長榮今天公告上述因應罷工措施並指出，由於工會可能發起罷工行為，加上近期種種傷害公司的行徑與言論，已使長榮5月以來訂位與載客率明顯下滑，一旦罷工行為發生，可以預期影響更鉅。

長榮說明，一旦發生罷工，將依「國際航線員工優待機票福利辦法」規定，於罷工首日起3年內暫時停止所有員工與眷屬申請、使用員工優待機票，以降低優待機票成本。

不過為了鼓勵全體空、地勤員工於罷工期間支援公司，避免損害旅客權益，只要同仁於罷工期間依班別出勤者，並配合公司班表調整者，則不受此限。

對此《自由》引述工會秘書長鄭雅菱回應，長榮針對工會罷工行動，要脅參與罷工的會員，已違反工會法。過去華航也有勞裁案例，不得因任何原因而停免員工福利，很遺憾長榮循華航違法先例。

她指出，長榮董事長林寶水曾表示，絕不同意禁搭便車，如今「打臉」自己，針對參與罷工者祭出差別待遇更敵視工會，所謂「一視同仁」都是謊言。

她強調，長榮今天此項公告，恰好證實長榮為專制、威權公司，無論年終調薪或員工票，都可以說不給就不給，更無視違法。也因此，工會認為必須要有自主權、要發動罷工，即使在公司威權下，更需要有穩定薪資並提高待遇。

以下為勞資雙方立場對照圖 (資料來源: 桃園市空服員職業工會)